Allwyn Care: Περισσότερη φροντίδα για όλους με ουσιαστικές δράσεις για την Υγεία

Ουσιαστικές δράσεις κοινωνικής προσφοράς, με επίκεντρο την υγεία, παρουσίασε η Allwyn Κύπρου, σε ειδική εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας, στις 14 Ιουλίου 2026. Οι δράσεις αυτές αποτελούν μέρος του Allwyn Care, της νέας, μακροπρόθεσμης και ολοκληρωμένης πρωτοβουλίας της εταιρείας για τον ευαίσθητο τομέα της Υγείας.

Υπενθυμίζεται ότι το Allwyn Care παρουσιάστηκε στα τέλη Μαΐου, όταν ανακοινώθηκε η πλήρης ανακαίνιση του Θεραπευτικού Κέντρου Παιδιών «Στέλλα Σουλιώτη» του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, Νίκου Χριστοδουλίδη, ο οποίος χαρακτήρισε το έργο ως ορόσημο. Οι επιπλέον δράσεις που εντάσσονται στο Allwyn Care υλοποιούνται σε συνεργασία με εγνωσμένου κύρους φορείς και εστιάζουν στην πρόληψη, την έγκαιρη διάγνωση και την καλλιέργεια μιας κουλτούρας κοινωνικής προσφοράς, με έμφαση στη νέα γενιά.

Στην εκδήλωση για την παρουσίαση των δράσεων του Allwyn Care, παρευρέθηκε ο Υπουργός Υγείας, Νεόφυτος Χαραλαμπίδης. Στον χαιρετισμό του, ο κύριος Χαραλαμπίδης υπογράμμισε τη σημασία της αγαστής συνεργασίας μεταξύ κράτους και ιδιωτικού τομέα, αναδεικνύοντας τη συμβολή των δράσεων της Allwyn, τόσο στους στρατηγικούς σχεδιασμούς του Υπουργείου Υγείας, όσο και στην κοινωνία ευρύτερα.

Από την πλευρά του, ο κ. Αλέξανδρος Ντάβος, Διευθύνων Σύμβουλος της Allwyn Κύπρου, σημείωσε: «H σημερινή ημέρα είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς. Είμαστε εδώ, για να επεκτείνουμε περαιτέρω το αποτύπωμα του Allwyn Care. Σε αυτό το νέο βήμα, είμαι πολύ χαρούμενος που έχουμε δίπλα μας κορυφαίους φορείς υγείας, οι οποίοι έχουν προσφέρει πολλά. Με τις δράσεις που θα υλοποιήσουμε μαζί, στο πλαίσιο του Allwyn Care, είμαι σίγουρος ότι θα πετύχουμε ακόμα περισσότερα για την κυπριακή κοινωνία. Το μήνυμα του Allwyn Care είναι απλό: Περισσότερη φροντίδα για όλους! Και έτσι, θα δημιουργήσουμε πραγματική αξία για πολλά χρόνια».

Τοποθετήσεις πραγματοποίησαν, επίσης, ο Γενικός Γραμματέας του Κυπριακού Ερυθρού Σταυρού, κ. Μάριος Αργυρού, η Πρόεδρος του ΠΑΣΥΚΑΦ, Δρ. Άννα Αχιλεούδη, ο Διευθυντής του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος, Δρ. Παύλος Κωστέας, η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Europa Donna Κύπρου, κ. Όλγα Παπαδήμου, καθώς και ο Πρόεδρος του Europa Uomo Cyprus, κ. Ανδρέας Μωυσέως. Οι εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων οργανισμών παρουσίασαν το έργο τους, αναφέρθηκαν στη συνεργασία τους με την Allwyn και ευχαρίστησαν την εταιρεία για την έμπρακτη και διαχρονική υποστήριξή της.

Οι δράσεις που εντάσσονται στην πρωτοβουλία Allwyn Care

Μέσα από την πρωτοβουλία Allwyn Care, η Allwyn Κύπρου στηρίζει ενεργά το πρόγραμμα διαφώτισης του ΠΑΣΥΚΑΦ για την έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου, το οποίο συμβάλλει ουσιαστικά στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού. Περισσότερα από 250.000 άτομα έχουν ενημερωθεί μέσω σχετικών εκστρατειών, ενώ κατά το 2025 προσφέρθηκαν υπηρεσίες νοσηλευτικής και ιατρικής ανακουφιστικής φροντίδας σε 8.763 άτομα με εμπειρία καρκίνου και στους οικείους τους, μέσα από 52.072 συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε ολόκληρη την Κύπρο.

Επιπλέον, το Allwyn Care στηρίζει την ανάπτυξη του Αρχείου Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών και τον εκσυγχρονισμό των διαγνωστικών εργαστηρίων του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος. Στόχος είναι η ενίσχυση των προσπαθειών κατά των αιματολογικών κακοηθειών. Σήμερα, οι Κύπριοι εθελοντές δότες μυελού των οστών ξεπερνούν τις 200.000, ενώ περισσότεροι από 1.000 δότες έχουν ήδη προσφέρει μόσχευμα σε ασθενείς σε 36 χώρες.

Στην πρωτοβουλία Allwyn Care εντάσσονται και τα προγράμματα «Επιστήθιες Φίλες», «ΣτηρίΖω», «ΦροντίΖω», «ΓνωρίΖω», «Διατροφή και Υγεία», «Ενδυναμώνω» και «Αρωματοθεραπεία» της Europa Donna Κύπρου, τα οποία παρέχουν στήριξη σε άτομα με καρκίνο του μαστού και γυναικολογικούς καρκίνους. Μέσω αυτών των προγραμμάτων, προσφέρονται ετησίως περισσότερες από 3.200 δωρεάν εξειδικευμένες συνεδρίες ενώ ο αριθμός αυξάνεται κάθε χρόνο. Το 2026, πάνω από 400 νέες ασθενείς επωφελήθηκαν από το πρόγραμμα «Επιστήθιες Φίλες».

Μέρος του Allwyn Care αποτελούν και οι δράσεις ενημέρωσης, πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης του καρκίνου του προστάτη του Europa Uomo Cyprus, οι οποίες έχουν σημαντικό κοινωνικό αντίκτυπο. Ενδεικτικά μόνο για το 2025, 10.000 πολίτες έχουν ενημερωθεί μέσα από περισσότερες από 50 δράσεις σε όλη την Κύπρο, ενώ προσφέρθηκαν 513 δωρεάν εξετάσεις PSA.

Με κεντρικό μήνυμα «Περισσότερη φροντίδα για όλους», το Allwyn Care εξελίσσεται σε μια πραγματικά ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη στήριξη και ενίσχυση της δημόσιας υγείας στην Κύπρο. Συνολικά, το Allwyn Care συνδυάζει την αναβάθμιση δημόσιων υποδομών, με δράσεις πρόληψης, ισότιμης πρόσβασης και ενεργοποίησης της κοινωνίας, ώστε να μεγιστοποιηθεί το κοινωνικό όφελος.