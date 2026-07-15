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| Κύπρος

Νεκρός ο Ινδός που αγνοείτο από επίθεση σε υπό κυπριακή σημαία πλοίο ανοιχτά του Ομάν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο 30χρονος Χεράμπ Καρμαρκάρ αγνοείτο μετά την επίθεση στο υπό κυπριακή σημαία GFS Galaxy ανοιχτά του Ομάν

Ένας Ινδός υπήκοος, που αγνοείτο ύστερα από επίθεση στο εμπορικό πλοίο GFS Galaxy ανοιχτά των ακτών του Ομάν, είναι νεκρός, δήλωσε σήμερα ο πεθερός του.

Ο 30χρονος Χεράμπ Καρμαρκάρ ήταν μηχανικός στο υπό κυπριακή σημαία πλοίο μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που δέχθηκε επίθεση ανοιχτά των ακτών του Ομάν την Κυριακή.

Το πλοίο, με 11 Ινδούς μεταξύ του 24μελούς πληρώματός του, επλήγη από "αγνώστου ταυτότητας βλήμα", είχαν ανακοινώσει οι κυπριακές αρχές.

Το Ιράν δήλωσε ότι έπληξε το πλοίο αφού αυτό αποπειράθηκε να διέλθει μέσω μιας μη εγκεκριμένης διαδρομής παρά τις προειδοποιήσεις να διορθώσει την πορεία του.

Ο πεθερός του Καρμαρκάρ, ο Βιβέκ Ταντόν, δήλωσε στο Reuters ότι η εταιρεία που διαχειρίζεται το πλοίο τον ενημέρωσε για τον θάνατο του γαμπρού του.

Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ινδίας δεν έχει προς το παρόν ανταποκριθεί σε σημερινό αίτημα του Reuters για σχολιασμό.

Ο Καρμαρκάρ είναι ο δεύτερος Ινδός ναυτικός που χάνει τη ζωή του στην περιοχή σε διάστημα τριών ημερών.

Ένας άλλος Ινδός ναυτικός σκοτώθηκε χθες, Τρίτη, αφού δύο πλοία δέχθηκαν επίθεση ενώ διέρχονταν από τα Στενά του Ορμούζ.

Το Νέο Δελχί προέβη σε έντονη διαμαρτυρία προς το Ιράν, αφού κάλεσε τον αναπληρωτή πρεσβευτή του όσον αφορά τον θάνατο του Ινδού ναυτικού την Τρίτη.

Η Τεχεράνη δηλώνει ότι έκλεισε ξανά τα Στενά του Ορμούζ αφού αναζωπυρώθηκαν οι εχθροπραξίες με την Ουάσινγκτον την περασμένη εβδομάδα, αλλά ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι η θαλάσσια οδός είναι ανοιχτή για όλα τα εμπορικά πλοία εκτός από αυτά του Ιράν.

ΚΥΠΕ

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