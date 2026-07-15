Θέλεις να κάνεις καριέρα στον χώρο της ομορφιάς;

Το Intercollege, σε συνεργασία με το Beauty Line και την Μονάδα Κατάρτισης και Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, διοργανώνει το εξειδικευμένο πρόγραμμα Σύμβουλος Ομορφιάς με 100% κάλυψη διδάκτρων.

Σε 8 εβδομάδες θα αποκτήσεις γνώσεις και πρακτική εμπειρία σε θέματα αισθητικής, μακιγιάζ, εξυπηρέτησης πελατών, επικοινωνίας και νέων τεχνολογιών.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση, αποκτάς πιστοποιητικό και έχεις την δυνατότητα εργοδότησης στα καταστήματα Beauty Line.

Περιορισμένες θέσεις – δήλωσε συμμετοχή σήμερα online https://www.unic.ac.cy/tdunit/el/simvoulos-omorfias/ η στο 22842500