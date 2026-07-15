Τουρκικό δικαστήριο ζητά διεθνές ένταλμα σύλληψης κατά του Νετανιάχου

Το 11ο Κακουργιοδικείο της Κωνσταντινούπολης εξέδωσε χθες, Τρίτη διεθνές ένταλμα σύλληψης (ερυθρά αγγελία) κατά του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο πλαίσιο της δίκης για τον Στόλο Sumud.

Τουρκικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι σε βάρος του Νετανιάχου και των υπολοίπων κατηγορουμένων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, γενοκτονία, πρόκληση φθοράς ξένης περιουσίας, πρόκληση σωματικών βλαβών, βασανιστήρια, παρεμπόδιση της κυκλοφορίας μεταφορικών μέσων και παράνομη στέρηση της προσωπικής ελευθερίας.

Το δικαστήριο έκρινε ότι πρέπει να κινηθεί η διαδικασία έκδοσης «ερυθράς αγγελίας», προκειμένου να διασφαλιστεί η παρουσία του Νετανιάχου στη δικαστική διαδικασία. Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη.

Επισημαίνεται ότι η απόφαση του τουρκικού δικαστηρίου δεν σημαίνει αυτόματα ότι θα εκδοθεί ερυθρά αγγελία από την Interpol, καθώς απαιτείται ξεχωριστή αξιολόγηση και έγκριση από τον διεθνή οργανισμό.

Πηγή: ΚΥΠΕ