FIFA World Cup Bus Tour: Τα McDonald's Κύπρου έφεραν τη μαγεία του FIFA World Cup σε όλη την Κύπρο!

Ως ένας από τους μεγαλύτερους χορηγούς του FIFA World Cup™, τα McDonald’s™ μεταφέρουν πάντα τον παλμό της μεγαλύτερης ποδοσφαιρικής γιορτής του πλανήτη σε εκατομμύρια φιλάθλους παγκοσμίως. Στο πλαίσιο της παγκόσμιας αυτής εκστρατείας, τα McDonald’s παρουσίασαν το FIFA World Cup Meal™ και τα αγαπημένα collectible ποτήρια με τους μεγαλύτερους σταρ του παγκοσμίου κυπέλλου, όπως ο Lamine Yamal, ο David Beckham, ο Thierry Henry, ο Son Heung-Min, ο Ronaldinho και φυσικά ο Grimace.

Φέτος, η παγκόσμια καμπάνια ζωντάνεψε και στην Κύπρο, μέσα από ένα πρωτότυπο activation που έφερε την εμπειρία του Mundial ακόμα πιο κοντά στο κυπριακό κοινό! Το FIFA World Cup Bus Tour ταξίδεψε σε όλες τις πόλεις της Κύπρου, μετατρέποντας τις στάσεις του σε μια μοναδική γιορτή ποδοσφαίρου, μοιράζοντας χαμόγελα κι εκπλήξεις στους περαστικούς.

Μικροί και μεγάλοι είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν το ειδικά διαμορφωμένο double-decker λεωφορείο, να βγάλουν αναμνηστικές φωτογραφίες. Παράλληλα, συμμετείχαν σε διαδραστικά παιχνίδια εμπνευσμένα από την παγκόσμια εκστρατεία των McDonald’s, δοκίμασαν τις ποδοσφαιρικές τους ικανότητες και έζησαν στιγμές γεμάτες διασκέδαση, ενθουσιασμό και εκπλήξεις, ενώ όσοι κατάφεραν να σκοράρουν κέρδισαν συλλεκτικά ποτήρια και mini soccer balls.

Η αυλαία του FIFA World Cup Bus Tour έπεσε θεαματικά την Κυριακή, 19 Ιουλίου, την ημέρα του μεγάλου τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Το ταξίδι ολοκληρώθηκε με ένα δυναμικό Live Link στο Παλαιό Λιμάνι Λεμεσού, που μετέδωσε ζωντανά τον παλμό της γιορτής. Εκεί πραγματοποιήθηκε και η μεγάλη κλήρωση, όπου τυχεροί λάτρεις του ποδοσφαίρου και των McDonald’s κέρδισαν πλούσια δώρα, σφραγίζοντας με τον καλύτερο τρόπο ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό γεγονός.

Με το FIFA World Cup Bus Tour, τα McDonald's Κύπρου απέδειξαν πως το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο ένα παιχνίδι. Είναι μια εμπειρία που φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά. Από τις στάσεις του λεωφορείου και τα παιχνίδια, μέχρι τη μεγάλη βραδιά του τελικού, χιλιάδες επισκέπτες έγιναν μέρος μιας μοναδικής ποδοσφαιρικής γιορτής, επιβεβαιώνοντας ότι στα McDonald's οι μεγαλύτερες διοργανώσεις μετατρέπονται πάντα σε αξέχαστες εμπειρίες.