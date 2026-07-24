Λετυμπιώτης μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου: «Έχουμε επιλέξει τον δρόμο της λύσης»

Έχουμε επιλέξει τον δρόμο της λύσης και είμαστε αποφασισμένοι να τον διανύσουμε μέχρι τέλους, δήλωσε την Παρασκευή ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, εκφράζοντας ελπίδα να υπάρχει «η ανάλογη ειλικρινής πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά». Είναι η στιγμή όλοι μας να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων και να στηρίξουμε έμπρακτα τον ίδιο τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και τους όρους εντολής του, είπε ακόμη.

Ενημέρωση Εθνικού Συμβουλίου ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες

Σε δηλώσεις του μετά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου, η οποία διήρκησε περίπου δυόμιση ώρες, ο Εκπρόσωπος ανέφερε ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημέρωσε για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό, τις διπλωματικές διαβουλεύσεις και ότι έγινε μια «εκτενής» ανταλλαγή απόψεων ενόψει της επικείμενης επίσκεψης του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, «η πρώτη επίσκεψη Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών εδώ και 16 χρόνια».

«Μια επίσκεψη υψηλής σημασίας, υψηλού συμβολισμού και για την αξία των επαφών αλλά και των ενεργειών που ο ΓΓ προσανατολίζεται προς την επίτευξη του στόχου που έχει θέσει ο ίδιος για τη σύγκληση μιας διευρυμένης διάσκεψης, η οποία θα οδηγήσει στην επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο που είχαν διακοπεί στο Κραν Μοντανά το 2017», πρόσθεσε.

«Οι στιγμές είναι κρίσιμες και απαιτούν ενότητα»

Αποδείχτηκε για ακόμα μια φορά, είπε, η σημασία του Εθνικού Συμβουλίου ως ο θεσμικός χώρος συλλογικής αποτίμησης των δεδομένων γύρω από το κορυφαίο εθνικό ζήτημα.

«Ευελπιστούμε το επόμενο διάστημα η κινητικότητα να αυξηθεί ακόμη περισσότερο και αυτό το οποίο προϋποθέτουν τέτοιες στιγμές είναι η ενότητα», ανέφερε, διευκρινίζοντας πως η ενότητα δεν σημαίνει ταύτιση απόψεων, αλλά υπευθυνότητα, νηφαλιότητα και κοινή επίγνωση της ιστορικής ευθύνης.

Η προσωπική εμπλοκή του ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών

Ο κ. Λετυμπιώτης σημείωσε ότι έχει αναγνωριστεί το γεγονός πως ο Αντόνιο Γκουτέρες επενδύει προσωπικά χρόνο και θεσμικό κύρος στην προσπάθεια επανεκκίνησης της διαδικασίας, κάτι που, όπως είπε, αποδεικνύει ότι βλέπει προοπτική στην πρωτοβουλία που ανέλαβε από τον περασμένο Μάρτιο.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις πρωτοβουλίες της Λευκωσίας και στην ενεργότερη εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επισημαίνοντας ως σημαντική εξέλιξη τον διορισμό του Γιοχάνες Φίττο.

«Δεν υποτιμούμε τις δυσκολίες ούτε την τουρκική αδιαλλαξία»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος τόνισε ότι η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν υποτιμά τις δυσκολίες ούτε την αδιαλλαξία της Τουρκίας τα τελευταία χρόνια.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η Κυπριακή Δημοκρατία προσέρχεται στις επαφές με σαφείς θέσεις, τεκμηριωμένες απόψεις και ειλικρινή πολιτική βούληση, η οποία, όπως είπε, συμβάλλει στις προσπάθειες του Γενικού Γραμματέα.

Αναμονή για τα αποτελέσματα των επαφών Ολγκίν

Ο κ. Λετυμπιώτης ανέφερε ότι η κυβέρνηση αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις σκέψεις του ΓΓ μετά τις επαφές που είχε ο ίδιος αλλά και η προσωπική του απεσταλμένη, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.

Υπενθύμισε ότι η κ. Ολγκίν βρισκόταν την Παρασκευή στην Άγκυρα για συνάντηση με τον Τούρκο Υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν, κάτι που, όπως είπε, αναμένεται να συμβάλει στον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Αμετακίνητος στόχος η επανέναρξη των διαπραγματεύσεων

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο στόχος παραμένει η επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων από το σημείο όπου διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά.

Όπως ανέφερε, η επιδιωκόμενη λύση παραμένει η διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία με πολιτική ισότητα, στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, με μία κυριαρχία, μία ιθαγένεια και μία διεθνή προσωπικότητα.

«Τώρα είναι η στιγμή της άλλης πλευράς»

«Η δική μας πολιτική βούληση είναι δεδηλωμένη και αποδεδειγμένη. Τώρα είναι η στιγμή της άλλης πλευράς να εγκαταλείψει την αδιάλλακτη στάση της», δήλωσε ο κ. Λετυμπιώτης.

«Έχουμε επιλέξει τον δρόμο της λύσης και είμαστε αποφασισμένοι να τον διανύσουμε μέχρι τέλους. Αυτό που ελπίζουμε είναι να υπάρχει η ανάλογη ειλικρινής πολιτική βούληση και από την άλλη πλευρά», πρόσθεσε.

Έτοιμη «ακόμη και αύριο» για διευρυμένη διάσκεψη η Λευκωσία

Απαντώντας σε ερωτήσεις για τις επαφές της Μαρία Άνχελα Ολγκίν, ο Εκπρόσωπος επανέλαβε ότι ο στόχος παραμένει η σύγκληση διευρυμένης διάσκεψης που θα αποτελέσει το εφαλτήριο για την επανέναρξη διαπραγματεύσεων.

«Εμείς είμαστε έτοιμοι ακόμη και αύριο να προσέλθουμε σε αυτή τη διευρυμένη», υπογράμμισε.

Συντονισμός με την Ελλάδα και αυξημένος ρόλος της ΕΕ

Αναφερόμενος στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, σημείωσε ότι θα πραγματοποιηθεί ο αναγκαίος συντονισμός ενόψει της επίσκεψης Γκουτέρες.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αναμένεται το επόμενο διάστημα και επίσκεψη του απεσταλμένου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Κυπριακό, ο οποίος θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

«Όλοι θα κριθούμε από την Ιστορία»

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος υπογράμμισε ότι η κρισιμότητα των στιγμών επιβάλλει σε όλους να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων και να σεβαστούν τους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα, οι οποίοι απορρέουν από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Πρόσθεσε ότι όλοι θα κριθούν τόσο από την ειλικρινή πολιτική βούλησή τους όσο και από την Ιστορία.

Δυσαρέσκεια κομμάτων για τις συναντήσεις με την κοινωνία των πολιτών

Όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ, κατά τη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου εκφράστηκε ευρεία δυσαρέσκεια από πολιτικούς αρχηγούς αναφορικά με το ποιοι φορείς περιλαμβάνονται στις συναντήσεις που θα έχει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ με την κοινωνία των πολιτών κατά την επίσκεψή του στην Κύπρο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τέθηκε το ερώτημα γιατί δεν συμμετέχουν πολιτικά κόμματα, προσφυγικές οργανώσεις ή η Επιτροπή Κατεχόμενων Δήμων, ενώ το ζήτημα είχε επισημανθεί και στην προσωπική απεσταλμένη του ΓΓ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, σε προηγούμενο στάδιο.

Πηγή: ΚΥΠΕ