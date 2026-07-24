Παπαδάκης μετά την καταχώριση της υπόθεσης Δρουσιώτη: «Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον λογαριασμό»

Την πρώτη του δημόσια αντίδραση μετά την καταχώριση της ποινικής υπόθεσης εναντίον του συγγραφέα Μακάριου Δρουσιώτη και της «Σάντη» εξέφρασε μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Χ ο πρώην ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης, το όνομα του οποίου είχε συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με την υπόθεση.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση καταχωρήθηκε σήμερα ενώπιον Δικαστηρίου στη Λευκωσία, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι τα δύο πρόσωπα αντιμετωπίζουν περίπου 100 κατηγορίες. Η υπόθεση αφορά ισχυρισμούς και αναφορές που δημοσιοποιήθηκαν από τον κ. Δρουσιώτη τον περασμένο Μάρτιο και οι οποίες οδήγησαν σε αστυνομική διερεύνηση.

Ο Δημήτρης Παπαδάκης ήταν ανάμεσα στα πρόσωπα των οποίων το όνομα είχε δημοσίως συνδεθεί με την υπόθεση, πριν ξεκαθαρίσει ότι δεν προέκυπτε εμπλοκή του. Οι ισχυρισμοί είχαν ως αποτέλεσμα την αφαίρεσή του από το ψηφοδέλτιο του Κινήματος Άλμα ενόψει των βουλευτικών εκλογών του 2026.

Σχολιάζοντας την καταχώριση της υπόθεσης, ο κ. Παπαδάκης έγραψε ότι «όταν με ύφος χιλίων καρδιναλίων σπίλωνε αξιοπρέπεια και προσωπικότητες, έστελνε κόσμο στα νοσοκομεία με τα παραμύθια του ήταν ωραία».

#Cyprus όταν με ύφος χιλίων καρδιναλίων σπίλωνε αξιοπρέπεια και προσωπικότητες ,έστελνε κόσμο στα νοσοκομεία με τα παραμύθια του ήταν ωραία .Ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον λογαριασμό .Θα αμφισβητήσει εκ προοιμίου και τα δικαστήρια στα πλαίσια του imish αντισυστημικού; — Demetris Papadakis (@DemPapadakis) July 24, 2026

Στην ίδια ανάρτηση υποστήριξε ότι «ξεκινάει η αντίστροφη μέτρηση για τον λογαριασμό», ενώ διερωτήθηκε εάν ο Μακάριος Δρουσιώτης «θα αμφισβητήσει εκ προοιμίου και τα δικαστήρια».

Η αναφορά του κ. Παπαδάκη σε πρόσωπα που «έστελνε στα νοσοκομεία» φαίνεται να παραπέμπει στις επιπτώσεις που είχε η υπόθεση σε άτομα τα ονόματα των οποίων είχαν εμπλακεί στη δημόσια συζήτηση. Μεταξύ αυτών ήταν και ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργό της Ελλάδας, Γιώργο Μυλωνάκη, το όνομα του οποίου είχε επίσης αναφερθεί τότε σε δημοσιεύματα και αναρτήσεις, και νοσηλεύτηκε έπειτα από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Η υπόθεση αναμένεται πλέον να ακολουθήσει τη δικαστική οδό, μετά την καταχώρησή της ενώπιον του Δικαστηρίου.