Προκαταρκτικά ευρήματα Κομισιόν κατά TikTok: Στο στόχαστρο η έκθεση ανηλίκων σε διαδικτυακό εκφοβισμό και παρενοχλήσεις

Προκαταρκτικά ευρήματα της Κομισιόν κατά του TikTok

Σε προκαταρκτικά ευρήματα κατέληξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα οποία η πλατφόρμα TikTok ενδέχεται να παραβιάζει τον Κανονισμό για τις Ψηφιακές Υπηρεσίες (DSA), καθώς οι ρυθμίσεις των λογαριασμών ανηλίκων στην πλατφόρμα δεν διασφαλίζουν το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας, ιδιωτικότητας και ασφάλειας, που προβλέπεται από τον Κανονισμό.

Ανησυχία για τους δημόσιους λογαριασμούς ανηλίκων

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι ανήλικοι χρήστες του TikTok έχουν τη δυνατότητα να διατηρούν τους λογαριασμούς τους σε ορατό προφίλ, δηλαδή ως δημόσιους, επιτρέποντας σε οποιονδήποτε χρήστη, ακόμη και σε άτομα χωρίς λογαριασμό στην πλατφόρμα, να βλέπουν το περιεχόμενό τους. Παράλληλα, το περιεχόμενο που αναρτούν έφηβοι ηλικίας 16 και 17 ετών μπορεί να προωθείται μέσω της λειτουργίας «For You» σε άλλους χρήστες του TikTok.

Οι κίνδυνοι που εντοπίζει η Επιτροπή

Η Επιτροπή εκτιμά ότι οι συγκεκριμένες πρακτικές ενδέχεται να αυξάνουν τον κίνδυνο ανεπιθύμητης επικοινωνίας και να οδηγήσουν σε διαδικτυακό εκφοβισμό και εκμετάλλευση, ενώ προσφέρουν σε αγνώστους πρόσβαση σε στοιχεία της προσωπικής ζωής των παιδιών. Επιπλέον, η Κομισιόν επισημαίνει ότι το περιεχόμενο που δημοσιεύουν οι ανήλικοι μπορεί να παραμείνει στο διαδίκτυο επ' αόριστον, με πιθανές συνέπειες που θα τους ακολουθούν και στην ενήλικη ζωή τους.

Ακόμη και οι ιδιωτικοί λογαριασμοί παραμένουν εκτεθειμένοι

Ακόμη και στις περιπτώσεις που οι ανήλικοι επιλέγουν ιδιωτικό λογαριασμό, η Κομισιόν σημειώνει ότι οι λογαριασμοί τους μπορούν εύκολα να εντοπιστούν μέσω των λιστών ακόλουθων (followers/following) άλλων χρηστών, ενώ οι φωτογραφίες προφίλ παραμένουν προσβάσιμες σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των μη εγγεγραμμένων χρηστών.

«Οι ρυθμίσεις λογαριασμού είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια των ανηλίκων στο διαδίκτυο, καθώς καθορίζουν ποιος μπορεί να δει το περιεχόμενό τους και ποιος μπορεί να επικοινωνήσει μαζί τους», αναφέρει η Κομισιόν, καθώς βάσει του DSA, οι πλατφόρμες που είναι προσβάσιμες σε ανηλίκους οφείλουν να διασφαλίζουν υψηλό επίπεδο ιδιωτικότητας, ασφάλειας και προστασίας.

Τι ζητά η Κομισιόν από το TikTok

Σύμφωνα με την προκαταρκτική αξιολόγηση της Κομισιόν, το TikTok θα πρέπει να τροποποιήσει τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις των δημόσιων λογαριασμών ανηλίκων, ώστε το περιεχόμενό τους να είναι ορατό μόνο σε χρήστες που έχουν εγκριθεί από τους ίδιους.

Για τους μεγαλύτερους ανήλικους, οι οποίοι θα μπορούσαν να διατηρούν τη δυνατότητα ευρύτερης κοινοποίησης του περιεχομένου τους, η Κομισιόν υπογραμμίζει ότι αυτό «σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να είναι προσβάσιμο από ένα παγκόσμιο κοινό εκτός της πλατφόρμας». Παράλληλα, θεωρεί ότι το TikTok δεν θα πρέπει να προτείνει περιεχόμενο ανηλίκων σε άλλους χρήστες μέσω της λειτουργίας «For You».

Τα επόμενα βήματα της διαδικασίας

Σε κάθε περίπτωση, η Επιτροπή διευκρινίζει ότι τα προκαταρκτικά ευρήματα δεν προδικάζουν την τελική έκβαση της έρευνας. Το TikTok έχει πλέον τη δυνατότητα να εξετάσει τον φάκελο της υπόθεσης και να απαντήσει γραπτώς στις διαπιστώσεις της Κομισιόν, ενώ παράλληλα θα ζητηθεί η γνώμη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ψηφιακών Υπηρεσιών.

Πρόστιμο έως 6% του παγκόσμιου τζίρου

Σε περίπτωση που επιβεβαιωθούν οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις, η Επιτροπή μπορεί να εκδώσει απόφαση μη συμμόρφωσης, η οποία ενδέχεται να συνοδευτεί από πρόστιμο έως και 6% του παγκόσμιου ετήσιου κύκλου εργασιών της εταιρείας, ανάλογα με τη φύση, τη σοβαρότητα, την επανάληψη και τη διάρκεια της παράβασης.

Η έρευνα που ξεκίνησε το 2024

Η έρευνα της Επιτροπής για το TikTok ξεκίνησε στις 19 Φεβρουαρίου 2024 και βασίζεται σε ενδελεχή ανάλυση της λειτουργίας της πλατφόρμας, εσωτερικών δεδομένων και εγγράφων της εταιρείας, καθώς και σε συνεντεύξεις με στελέχη των αρχών επιβολής του νόμου και ειδικούς στους τομείς της προστασίας ανηλίκων, της παιδικής κακοποίησης και της νευροψυχολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ