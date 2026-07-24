Έτοιμες να υποδεχθούν τους λουόμενους οι οργανωμένες παραλίες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς

Με πλήρως οργανωμένες υποδομές, αναβαθμισμένες υπηρεσίες και έμφαση στην προσβασιμότητα, οι παραλίες του Δήμου Πόλης Χρυσοχούς είναι έτοιμες να υποδεχθούν κατοίκους και επισκέπτες για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.

Οι δημοτικές παραλίες διαθέτουν κρεβατάκια, ομπρέλες και δωρεάν ασύρματο διαδίκτυο (Wi-Fi), ενώ για πρώτη φορά στη Δημοτική Πλαζ Λατσιού λειτουργεί πλωτό είδος αναψυχής, προσφέροντας μια νέα εμπειρία στους λουόμενους.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει δοθεί στην εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Στις παραλίες Ττάκκα στο Δημοτικό Διαμέρισμα Νέου Χωρίου και στη Δημοτική Πλαζ Πόλης Χρυσοχούς λειτουργούν υποδομές όπως τα συστήματα Seatrac, Floating και ειδικά διαμορφωμένοι χώροι υγιεινής (WC), διασφαλίζοντας ασφαλή και ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα.

Συνολικά, στον Δήμο Πόλης Χρυσοχούς λειτουργούν 14 οργανωμένες παραλίες, καλύπτοντας το παραλιακό μέτωπο από το Πόρτο Λατσί και τη Δημοτική Πλαζ μέχρι τα Λουτρά της Αφροδίτης, τον Ττάκκα, τη Γιαλιά και τον Πωμό.

Σημειώνεται ότι στην παραλία Λατσί Γ (Περιγιάλι) δεν υπάρχει ναυαγοσώστης.

Με την καλοκαιρινή περίοδο να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και την επισκεψιμότητα να αυξάνεται καθημερινά, οι οργανωμένες παραλίες του Δήμου αναμένεται να αποτελέσουν και φέτος σημείο αναφοράς για τους λουόμενους της επαρχίας Πάφου και όχι μόνο.

Ο Δήμος Πόλης Χρυσοχούς εύχεται σε όλους ένα όμορφο, ευχάριστο και κυρίως ασφαλές καλοκαίρι.