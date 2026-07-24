Δύο πλήρεις υποτροφίες Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Frederick

Η κορυφαία πολυεθνική εταιρεία DP World προσφέρει για δεύτερη φορά δύο υποτροφίες με σκοπό να υποστηρίξει νέους και νέες που επιθυμούν να ακολουθήσουν σπουδές στον τομέα της Ναυτιλίας στο Πανεπιστήμιο Frederick το ακαδημαϊκό έτος 2026-27. Η πρώτη υποτροφία αφορά σπουδές στο προπτυχιακό πρόγραμμα BSc in Maritime Studies του Πανεπιστημίου Frederick και η δεύτερη αφορά σπουδές σε ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Ναυτιλίας και Εμπορίου του Πανεπιστημίου.

Οι υποτροφίες αναμένεται να συμβάλουν στην ανάπτυξη της επόμενης γενιάς επαγγελματιών του τομέα της ναυτιλίας στην Κύπρο, καθώς έχουν σχεδιαστεί για να προσελκύσουν ταλέντα, διασφαλίζοντας τη σταθερή εισροή εξειδικευμένων επαγγελματιών στην εγχώρια ναυτιλιακή βιομηχανία.

Η πρώτη υποτροφία παρέχεται σε φοιτητή ή φοιτήτρια που θα επιλέξει το πτυχιακό πρόγραμμα Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick, ένα από τα πιο επικαιροποιημένα και πλήρη πτυχία που μπορεί κανείς να αποκτήσει, αφού καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου. Το πρόγραμμα προσφέρεται στη Λεμεσό από το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου, το οποίο έχει καθιερωθεί για τη διασύνδεσή του με τη βιομηχανία και το υψηλό ποσοστό απασχόλησης των αποφοίτων του, αλλά και με την άρτια προετοιμασία τους σχετικά με τις προκλήσεις του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου στον χώρο της ναυτιλίας και του διεθνούς εμπορίου. Η υποτροφία καλύπτει τα δίδακτρα του πρώτου ακαδημαϊκού έτους (δύο εξάμηνα) και μπορεί να ανανεώνεται ανά εξάμηνο, με βάση την ακαδημαϊκή επίδοση του/της φοιτητή/τριας στο Πανεπιστήμιο Frederick.

Η δεύτερη υποτροφία παραχωρείται σε φοιτητή ή φοιτήτρια που θα επιλέξει ένα από τα τρία μεταπτυχιακά προγράμματα που προσφέρει το Τμήμα και καλύπτει τα δίδακτρα ολόκληρου του προγράμματος (3 εξάμηνα – 90 ECTS):

Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποψήφιοι/ες πρέπει να συμπληρώσουν τη σχετική αίτηση που βρίσκεται εδώ και να την υποβάλουν με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο adminfo@frederick.ac.cy έως τη Δευτέρα, 28 Αυγούστου 2026.

Όλες οι αιτήσεις που θα υποβληθούν εντός της καθορισμένης προθεσμίας με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα αξιολογηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης, που καθορίζεται από το Πανεπιστήμιο Frederick και την εταιρεία DP World. Οι αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με σύστημα μοριοδότησης που βασίζεται σε κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, την προσωπικότητα και την ακαδημαϊκή επίδοση των υποψηφίων.

Η DP World είναι μια πολυεθνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα της Ναυτιλίας και συγκεκριμένα στη διαχείριση λιμανιών και τη μεταφορά εμπορευμάτων παγκόσμια. Στην Κύπρο, λειτουργεί το τερματικό πολλαπλών χρήσεων και τον επιβατικό σταθμό κρουαζιέρας στο Λιμάνι της Λεμεσού.

Το Τμήμα Ναυτιλίας και Εμπορίου διατηρεί πολύ στενές σχέσεις συνεργασίας τόσο με τη DP World αλλά και με τη διεθνή ναυτιλιακή βιομηχανία γενικότερα, ενώ διακεκριμένα στελέχη της ναυτιλίας συμμετέχουν στη Συμβουλευτική Επιτροπή του Τμήματος. Συνεργαζόμενες εταιρείες προσφέρουν εκπαιδευτικές ευκαιρίες και πρακτική εμπειρία μέσω προγραμμάτων πρακτικής άσκησης καθώς και μερική χρηματοδότηση της ετήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής των φοιτητών/τριών Ναυτιλιακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Frederick, που περιλαμβάνει επισκέψεις σε ρυθμιστικούς φορείς και ναυτιλιακούς κολοσσούς στην Ευρώπη, σε λιμάνια όπως αυτό της Αμβέρσας, σε ναυπηγεία όπως το EDR, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΙΜΟ), στον θεσμικό φορέα εκπροσώπησης διαχειριστών πλοίων ξηρού φορτίου (Intercargo), στην Ένωση Ευρωπαίων Εφοπλιστών, σε εταιρείες όπως η Lloyd’s, σε ευρωπαϊκούς θεσμούς και στο ιστορικό πλοίο Cutty Sark.