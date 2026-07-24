Μουσική, διαχρονικός σχεδιασμός και υψηλές επιδόσεις συναντήθηκαν στο Minthis Music Festival 2026

Η επιτυχημένη ολοκλήρωση του Minthis Music Festival 2026 σηματοδότησε ένα ακόμη σημαντικό κεφάλαιο στη συνεργασία της Porsche Cyprus με το Minthis, φέρνοντας κοντά δύο brands που μοιράζονται την ίδια προσήλωση στην αριστεία, την καινοτομία, τον διαχρονικό σχεδιασμό και τη δημιουργία αξέχαστων εμπειριών.

Το Minthis Music Festival αποτελεί μια γιορτή της κλασικής και σύγχρονης μουσικής, η οποία ξεδιπλώνεται σε πέντε ξεχωριστές βραδιές, φέρνοντας στην Κύπρο διεθνώς καταξιωμένους καλλιτέχνες. Αποκορύφωμα αυτής της συνεργασίας αποτέλεσε το Porsche After Party, το οποίο πραγματοποιήθηκε το Σάββατο, 11 Ιουλίου, μετά την εξαιρετική εμφάνιση του διεθνούς φήμης και υποψήφιου για Grammy βαθύφωνου Günther Groissböck.

Καλλιτέχνες του φεστιβάλ, προσκεκλημένοι, πελάτες και συνεργάτες της Porsche συναντήθηκαν σε μια βραδιά που ανέδειξε τη φυσική σύνδεση των δύο brands. Περισσότερο από μια χορηγική σύμπραξη, η συνεργασία εξέφρασε μια κοινή φιλοσοφία με επίκεντρο τον διαχρονικό σχεδιασμό, την αυθεντικότητα και τη δημιουργία εμπειριών υψηλού επιπέδου, συνδέοντας την κληρονομιά της Porsche στις υψηλές επιδόσεις με το όραμα του Minthis για μοναδικές πολιτιστικές και lifestyle εμπειρίες.

Μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν ήταν η διαμόρφωση του Bar-M σε ένα ατμοσφαιρικό σκηνικό κάτω από τον καλοκαιρινό ουρανό. Με φόντο το μαγευτικό τοπίο του Minthis, η παρουσία της Porsche εντάχθηκε δυναμικά στην εμπειρία της βραδιάς, με εντυπωσιακές LED οθόνες και την αποκλειστική παρουσίαση των νέων Porsche Cayenne Coupé Electric και Cayenne SUV Electric. Οι καλεσμένοι απόλαυσαν ειδικά σχεδιασμένα cocktails εμπνευσμένα από την Porsche αλλά και live DJ set, σε μια βραδιά που έφερε κοντά δύο διαφορετικούς μουσικούς κόσμους.

Με την υπογραφή της Pafilia και την καλλιτεχνική επιμέλεια της LaimTee Art, το Minthis Music Festival 2026 υποδέχθηκε κοινό από ολόκληρη την Κύπρο και το εξωτερικό, εδραιώνοντας ακόμη περισσότερο τη θέση του ως ένα από τα σημαντικότερα πολιτιστικά και lifestyle γεγονότα του νησιού. Η παρουσία της Porsche Cyprus προσέδωσε μια ξεχωριστή διάσταση στη φετινή διοργάνωση, αποδεικνύοντας πως η σύμπραξη δύο brands με κοινές αξίες μπορεί να αναβαθμίσει ουσιαστικά την εμπειρία του κοινού.

Η Ευαγγελία Ηλιάδου, Executive Director της Pafilia, δήλωσε:

«Στο Minthis πιστεύουμε ότι οι προορισμοί που μένουν πραγματικά αξέχαστοι διαμορφώνονται μέσα από εμπειρίες που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Η συνεργασία μας με την Porsche Cyprus αντικατοπτρίζει την κοινή μας προσήλωση στην αριστεία, τον διαχρονικό σχεδιασμό και τις εμπειρίες με ουσιαστικό χαρακτήρα».

Η Παυλίνα Ιακωβίδου, Marketing and PR Manager της Porsche Cyprus, πρόσθεσε:

«Το Minthis Music Festival αποτέλεσε το ιδανικό σκηνικό για την παρουσίαση της νέας αμιγώς ηλεκτρικής Porsche Cayenne, σε ένα περιβάλλον που εκφράζει την καινοτομία, τις υψηλές επιδόσεις και τη σύγχρονη πολυτέλεια. Η σταθερή συνεργασία μας με το Minthis μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργούμε ολοκληρωμένες εμπειρίες γύρω από τον κόσμο της Porsche, συνδυάζοντας τον σχεδιασμό, τον πολιτισμό και τη φιλοξενία με τρόπο που αποτυπώνει αυθεντικά το Porsche lifestyle».

Η επιτυχημένη πορεία της συνεργασίας ανοίγει τον δρόμο για νέες κοινές πρωτοβουλίες, με την Porsche Cyprus και το Minthis να συνεχίζουν να δημιουργούν εμπειρίες με μοναδική ταυτότητα.