Η νέα ιστοσελίδα της Louis Hotels σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις επόμενες διακοπές σας

Με ανανεωμένο σχεδιασμό και φιλική εμπειρία για τους επισκέπτες, η νέα σελίδα της Louis Hotels σας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στις διακοπές σας. Η νέα ακόμα πιο σύγχρονη ιστοσελίδα προσφέρει βελτιστοποιημένη χρήση από κινητό, tablet και υπολογιστή, σε μεγαλύτερη ταχύτητα για γρήγορη επιλογή ανάμεσα σε έξι μαγευτικούς προορισμούς και 25 ξενοδοχεία και επαύλεις.

Το ανανεωμένο περιεχόμενο της σελίδας αποτελεί την πρώτη στάση της επόμενης απόδρασής σας, καθώς περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες για τα ξενοδοχεία της Louis Hotels, περιγράφοντας αναλυτικά τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τις γαστρονομικές επιλογές και τις ιδιαιτερότητες της κάθε τοποθεσίας.

Ανακαλύψτε τους προορισμούς της Louis Hotels μέσα από το αναβαθμισμένο περιεχόμενο και το πλούσιο φωτογραφικό υλικό, που σας επιτρέπει να διαμορφώσετε από πριν την εικόνα των διακοπών σας. Εγγραφείτε γρήγορα και δωρεάν στο Louis Hotels Rewards και επωφεληθείτε επιπρόσθετη έκπτωση 10% από την πρώτη κιόλας κράτηση μαζί με άλλα ωφελήματα. Η εύκολη και φιλική εμπειρία που προσφέρει στους επισκέπτες η νέα ιστοσελίδα διευκολύνει τόσο την αναζήτηση των τιμών και των προσφορών όσο και την πραγματοποίηση των κρατήσεων, για γρήγορες και απλές διευθετήσεις.

Η ιστοσελίδα, που αποτελεί ορόσημο στο ψηφιακό ταξίδι της Louis Hotels, διαθέτει σύγχρονο και ανανεωμένο σχεδιασμό, που αντικατοπτρίζει τη νέα ταυτότητα του Ομίλου. Αποτελεί μέρος της συνεχούς επένδυσης στην αναβάθμιση της εμπειρίας των επισκεπτών και στον ψηφιακό μετασχηματισμό.

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