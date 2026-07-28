Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ - Πρωτοποριακή θεραπεία στο μέλαθρον αγωνιστών ΕΟΚΑ

Νέα δεδομένα στην αντιμετώπιση της νόσου Αλτσχάιμερ φέρνει πρωτοποριακή θεραπεία που, για πρώτη φορά, εφαρμόστηκε στην Κύπρο, από το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ, καθώς επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη της νόσου στα πρώιμα στάδια της.

Λεπτομέρειες δόθηκαν στο πλαίσιο διάσκεψης Τύπου, από τον Επιστημονικό Διευθυντή του Μελάθρου, νευρολόγο Δρ Γιώργο Καπονίδη και τον νευρολόγο Δρ Ευγένιο Κιννή, ο οποίος ανέφερε ότι η νόσος Αλτσχάιμερ αποτελεί την συχνότερη αιτία άνοιας και αφορά το 80% των περιπτώσεων άνοιας, επηρεάζοντας το 5 με 10% των ατόμων άνω των 65 ετών και περίπου το 50% των ατόμων άνω των 85 ετών.

Όπως υποδείχθηκε, στην Κύπρο υπάρχουν περίπου 16.500 ασθενείς, με το ποσοστό τους να ακολουθεί ανοδική πορεία, καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής, παράλληλα με την επίγνωση γύρω από τη συγκεκριμένη νόσο.

Από την πλευρά του, ο Δρ Καπονίδης ανέφερε ότι η νέα θεραπεία με μονοκλωνικό αντίσωμα «Donanemab», εφαρμόστηκε για πρώτη φορά, την περασμένη εβδομάδα, σε 72χρονη ασθενή, η οποία διαγνώστηκε στο πρώιμο στάδιο της νόσου και πέρασε από εξειδικευμένες εξετάσεις, λαμβάνοντας έγκριση, για χρήση του φαρμάκου, από τις φαρμακευτικές υπηρεσίες, καθώς δεν κυκλοφορεί ακόμη στην Κύπρο.

«Η θεραπεία αφορά άτομα με πρώιμα στάδια άνοιας τύπου Αλτσχάιμερ, με ήπια γνωστική διαταραχή, που μπορούν να ακολουθήσουν το πολύ αυστηρό πρωτόκολλο που υπάρχει έτσι ώστε να γίνει σωστά, καθώς υπάρχουν σοβαρές παρενέργειες όπως μικρο-αιμορραγίες ή οίδημα στο φλοιό του εγκεφάλου», συμπλήρωσε.

Κατά το χρονικό διάστημα των 12 με 18 μηνών που διαρκεί η θεραπεία, εξήγησε, γίνεται ενδοφλέβια έγχυση κάθε τέσσερις εβδομάδες και χρειάζεται συνεχής παρακολούθηση, με μαγνητικές τομογραφίες, προσθέτοντας ότι η θεραπεία, που είναι εγκεκριμένη από την ΕΕ και τις ΗΠΑ, αναγνωρίζει τις πλάκες β-αμυλοειδούς, ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα και βοηθά στην απομάκρυνση τους από τον εγκέφαλο, με αποτέλεσμα να επιβραδύνει σημαντικά την εξέλιξη της νόσου.

«Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει αυτό το αποτελεσματικό όπλο που δεν υπήρχε προηγουμένως και η δυνατότητα για καλύτερη διαχείριση της νόσου σε άτομα που βρίσκονται στα πρώιμα στάδια της», είπε και εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα καθυστερήσει η συμπερίληψη της θεραπείας στο ΓεΣΥ.

Ερωτηθείς σχετικά, ο Δρ Καπονίδης ανέφερε πως οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν σχετικά από το Μέλαθρον Αγωνιστών της ΕΟΚΑ και να αξιολογηθούν κατά πόσο πληρούν τα κριτήρια για τη χορήγηση του συγκεκριμένου φαρμάκου, επαναλαμβάνοντας ότι η συγκεκριμένη θεραπεία δεν εφαρμόζεται σε άτομα που βρίσκονται σε προχωρημένα στάδια άνοιας.

ΚΥΠΕ