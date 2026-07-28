CareerStart by Universal Life: Επιστρέφει για δεύτερη χρονιά, επενδύοντας στη νέα γενιά

Η Universal Life ανακοινώνει τη διοργάνωση του CareerStart by Universal Life, μιας πρωτοβουλίας αφιερωμένης στους νέους που ετοιμάζονται να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα. Το event θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026, στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Λευκωσία.

Μετά τη ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση της που γνώρισε η περσινή διοργάνωση, το CareerStart επιστρέφει για δεύτερη χρονιά με ανανεωμένη θεματολογία, προσφέροντας στους νέους πρακτικές γνώσεις, έμπνευση και ουσιαστικά εφόδια για τη σύγχρονη αγορά εργασίας.

Η μετάβαση από το πανεπιστήμιο στην αγορά εργασίας συνοδεύεται σήμερα από νέες προκλήσεις αλλά και νέες ευκαιρίες. Μέσα από παρουσιάσεις, προσωπικές ιστορίες, ανοιχτές συζητήσεις και πρακτικές συμβουλές από ανθρώπους που ξεχωρίζουν στον χώρο τους, το CareerStart δημιουργεί μια ουσιαστική εμπειρία μάθησης και έμπνευσης, βοηθώντας τους νέους να κάνουν τα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα με περισσότερη γνώση και αυτοπεποίθηση.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις και συζητήσεις γύρω από θεματικές όπως:

Προσωπικό branding και επαγγελματική εικόνα

Προετοιμασία για συνεντεύξεις εργασίας

Οικονομικό mindset και σωστή διαχείριση χρημάτων

Τεχνητή Νοημοσύνη και δεξιότητες του μέλλοντος

Επιχειρηματικότητα και δημιουργία επαγγελματικών ευκαιριών

Προσωπική ανάπτυξη, αυτοπεποίθηση και ευημερία

Στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν καταξιωμένοι επαγγελματίες, ακαδημαϊκοί και άνθρωποι της αγοράς, οι οποίοι θα μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους με τους συμμετέχοντες. Ανάμεσά τους βρίσκονται η Χριστιάνα Χριστοφή, CEO της Human Asset, ο Γιώργος Ζερβίδης, Marketing & Communication Consultant, ο Δρ Παναγιώτης Χ. Ανδρέου, Professor of Finance & Creator of Money Doctor, ο Καθηγητής Σάββας Χατζηχριστοφής, Vice-Rector of Research and Innovation και Professor of Artificial Intelligence στο Neapolis University Pafos, η Χριστίνα Μιχαηλίδου, Life & Business Coach & Author, ο Γιώργος Χρυσοστομίδης, Digital Entrepreneur & Founder, καθώς και ο Μάριος Καζακαίος, Ασφαλιστικός Σύμβουλος της Universal Life, ο οποίος θα μοιραστεί τη δική του προσωπική ιστορία για τα πρώτα βήματα στον επαγγελματικό κόσμο.

Το CareerStart εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Universal Life και αντικατοπτρίζει τη διαχρονική δέσμευση της εταιρείας να επενδύει στη νέα γενιά, δημιουργώντας ευκαιρίες μάθησης, ανάπτυξης και προσωπικής εξέλιξης. Μέσα από πρωτοβουλίες όπως το CareerStart, η Universal Life επιδιώκει να συμβάλει ουσιαστικά στη γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην ακαδημαϊκή γνώση και στις δεξιότητες που απαιτεί η σύγχρονη αγορά εργασίας.

Το CareerStart by Universal Life θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2026, από τις 09:30 έως τις 14:00, στα κεντρικά γραφεία της Universal Life στη Λευκωσία.

Η συμμετοχή είναι δωρεάν, με απαραίτητη δήλωση συμμετοχής: https://www.universallife.com.cy/el/CareerStart