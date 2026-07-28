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Στο «δίχτυ» του Τελωνείου τέσσερις Βρετανοί στο Αεροδρόμιο Πάφου, κατασχέθηκαν πάνω από 125 κιλά καπνού
| Κύπρος

Στο «δίχτυ» του Τελωνείου τέσσερις Βρετανοί στο Αεροδρόμιο Πάφου, κατασχέθηκαν πάνω από 125 κιλά καπνού

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

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Οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν.

Λειτουργοί του Τμήματος Τελωνείων προχώρησαν στην κατάσχεση μεγάλης ποσότητας καπνικών προϊόντων στο Αεροδρόμιο Πάφου, συλλαμβάνοντας τέσσερις επιβάτες βρετανικής υπηκοότητας που επιχείρησαν να αναχωρήσουν για το Μάντσεστερ του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Τελωνείου, η υπόθεση αποκαλύφθηκε στις 27 Ιουλίου 2026, έπειτα από αξιολόγηση πληροφοριών. Κατά τον έλεγχο των αποσκευών των τεσσάρων επιβατών εντοπίστηκαν συνολικά 2.507 συσκευασίες καπνού για στριφτό τσιγάρο των 50 γραμμαρίων η καθεμία, συνολικού βάρους 125 κιλών και 350 γραμμαρίων.

Όπως αναφέρεται, οι συσκευασίες δεν έφεραν τις προβλεπόμενες προειδοποιήσεις για τις επιπτώσεις του καπνίσματος στην ελληνική και την τουρκική γλώσσα, ούτε το χαρακτηριστικό ασφαλείας και τον μοναδικό κωδικό ιχνηλασιμότητας, στοιχεία που υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για αδασμολόγητα καπνικά προϊόντα.

Ειδικότερα, στην αποσκευή μίας επιβάτιδας εντοπίστηκαν 640 συσκευασίες (32 κιλά), σε δεύτερη επιβάτιδα 650 συσκευασίες (32,5 κιλά), σε τρίτο επιβάτη 596 συσκευασίες (29,8 κιλά) και σε τέταρτο επιβάτη 621 συσκευασίες (31,05 κιλά).

Οι τέσσερις επιβάτες συνελήφθησαν για αυτόφωρα αδικήματα, ενώ οι αποσκευές και το περιεχόμενό τους κατασχέθηκαν.

Σήμερα οδηγήθηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου, το οποίο εξέδωσε διάταγμα τετραήμερης κράτησής τους, ενώ οι εξετάσεις των Αρχών συνεχίζονται.

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