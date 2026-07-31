80 υβριδικά Hyundai TUCSON στην Αστυνομία Κύπρου!

Η Αστυνομία Κύπρου ενισχύει τον στόλο της με 80 νέα υβριδικά SUV 4x4 Hyundai Tucson, τα οποία παραδόθηκαν πρόσφατα από την CTC Automotive Ltd, μέλος της Cyprus Trading Corporation (CTC).

Η προμήθεια των οχημάτων προέκυψε έπειτα από επιτυχή συμμετοχή της εταιρείας σε σχετικό δημόσιο διαγωνισμό.

Τα νέα οχήματα συνδυάζουν σύγχρονη υβριδική τεχνολογία, τετρακίνηση και προηγμένα συστήματα ασφάλειας και άνεσης, προσφέροντας τις απαραίτητες δυνατότητες για την αποτελεσματική εκτέλεση των καθηκόντων της Αστυνομία Κύπρου σε κάθε είδους συνθήκες.

Ο Χαράλαμπος Παπαχαραλάμπους, Διευθυντής της Hyundai στην Κύπρο, δήλωσε:

“Παραδώσαμε στην Αστυνομία Κύπρου 80 Hyundai Tucson SUV 4x4, μετά την επιτυχή κατακύρωση του σχετικού διαγωνισμού. Είμαστε βέβαιοι ότι τα οχήματά μας θα συμβάλουν ουσιαστικά στην εκπλήρωση της αποστολής και των στόχων της Αστυνομίας Κύπρου, καθώς έχουμε απόλυτη εμπιστοσύνη στις δυνατότητες και την αξιοπιστία του μοντέλου”.

Η παράδοση των νέων Hyundai Tucson αποτελεί ακόμη μία σημαντική συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό του στόλου της Αστυνομίας και στην ενίσχυση της επιχειρησιακής της ετοιμότητας.