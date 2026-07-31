Δωρεάν ετήσια συνδρομή για έναν χρόνο στις premium κάρτες της Eurobank

Σε μια περίοδο όπου η ασφάλεια, η ευελιξία και η άνεση αποτελούν βασικές προτεραιότητες για κάθε ταξιδιώτη, η Eurobank προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες μέσα από τις premium πιστωτικές κάρτες Gold Credit Visa και Platinum Credit Mastercard.

Με δωρεάν ετήσια συνδρομή για έναν χρόνο, οι πελάτες έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν ένα ολοκληρωμένο πακέτο προνομίων που συνδυάζει ταξιδιωτική προστασία, ευελιξία στις συναλλαγές και επιβράβευση στην καθημερινότητα.

Gold Visa Credit

Για όσους αναζητούν ασφάλεια και ευκολία σε κάθε ταξίδι, η Gold Credit Visa προσφέρει ολοκληρωμένη προστασία και ευελιξία. Οι κάτοχοι απολαμβάνουν δωρεάν ταξιδιωτική ασφάλεια, ασφάλιση κινητού τηλεφώνου και προστασία αγορών, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη σιγουριά στις μετακινήσεις και στις αγορές τους. Παράλληλα, η δυνατότητα άτοκων δόσεων σε επιλεγμένους εμπόρους στην Κύπρο διευκολύνει τον οικονομικό προγραμματισμό, ενώ το πρόγραμμα επιβράβευσης €πιστροφή προσφέρει ουσιαστικό όφελος από τις καθημερινές συναλλαγές.

Platinum Credit Mastercard

Αντίστοιχα, οι κάτοχοι της Platinum Mastercard απολαμβάνουν ένα διευρυμένο πακέτο προνομίων που αναβαθμίζουν κάθε ταξιδιωτική εμπειρία. Εκτός από την premium ταξιδιωτική ασφάλεια, την ασφάλιση κινητού τηλεφώνου και την προστασία αγορών, οι κάτοχοι καρτών απολαμβάνουν πρόσβαση σε αίθουσες αναμονής αεροδρομίων μέσω του Priority Pass, την υπηρεσία Airport Fast Track για ταχύτερη διέλευση από τους ελέγχους και την υπηρεσία Concierge η οποία διευκολύνει τον προγραμματισμό και την οργάνωση κάθε ταξιδιού. Παράλληλα, επωφελούνται από το πρόγραμμα €πιστροφή, καθώς και από την ασφάλεια που προσφέρουν οι ψηφιακές πληρωμές μέσω Wallet.

Η προσφορά δωρεάν ετήσιας συνδρομής για έναν χρόνο, ισχύει έως τις 31 Αυγούστου 2026, με προϋπόθεση την πραγματοποίηση τουλάχιστον μίας συναλλαγής με την κάρτα έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026.