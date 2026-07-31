Ο όμιλος XM απέσπασε συνολικά 15 βραβεία στα Cyprus marketing awards

Νέες σημαντικές διακρίσεις απέσπασε ο Όμιλος ΧΜ στα πρόσφατα Cyprus Marketing Achievement Awards 2025 και Digital Marketing Αwards 2024. Τα βραβεία τιμούν στρατηγικές και ενέργειες Μάρκετινγκ οι οποίες ξεχώρισαν για την δημιουργικότητα και την αποτελεσματικότητά τους, προάγοντας την δημόσια εικόνα των εταιρειών και ενισχύοντας την αφοσίωση των πελατών τους.

Η τελετή απονομής των βραβείων πραγματοποιήθηκε στην Μαρίνα Αγίας Νάπας στις 10 Ιουλίου και ο Όμιλος ΧΜ ήταν ανάμεσα στους πρωταγωνιστές της λαμπερής βραδιάς, αφού απέσπασε το μεγάλο συνολικό βραβείο του Marketer of the Year καθώς και 10 Marketing Achievement Awards για το 2025, (5 χρυσά, 4 αργυρά και ένα χάλκινο) και 4 Digital Marketing Awards για το 2024 (1 χρυσό και 3 ασημένια).

Όπως αναφέρθηκε από τους οργανωτές, ο στόχος των βραβείων είναι να αναδείξουν τους επαγγελματίες πίσω από επιτυχημένες εκστρατείες Μάρκετινγκ, οι οποίες συνδυάζουν στρατηγική σκέψη, ερευνητικά δεδομένα, κανάλια επικοινωνίας και δημιουργικές προσεγγίσεις για να πετύχουν τους στόχους τους.

Τα 15 συνολικά βραβεία που κέρδισε ο Όμιλος ΧΜ εστιάζουν όλα στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και προσφορά. Συγκεκριμένα, στην κατηγορία Cyprus Marketing Achievement Awards 2025, ο Όμιλος ΧΜ απέσπασε:

Στην κατηγορία Digital Marketing Αwards 2024 ο Όμιλος ΧΜ απέσπασε τα ακόλουθα βραβεία:

Χρυσό βραβείο για την ‘πιο αποτελεσματική επικοινωνία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στα κοινωνικά δίκτυα με περιορισμένο προϋπολογισμό’ ( κατηγορία: Best use of Social Media with a limited budget)

για την κατηγορία: Best use of Social Media with a limited budget) Αργυρό βραβείο για την καλύτερη χρήση βίντεο στο ‘Πρόγραμμα στήριξης και αποκατάστασης τριών σχολείων στην Ταϊλάνδη μετά από καταστροφικές πλημμύρες’ (κατηγορία: Best use of video)

για την καλύτερη χρήση βίντεο στο (κατηγορία: Best use of video) Αργυρό βραβείο για την πιο πρωτοποριακή συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου και influencers στα κοινωνικά δίκτυα για την τηλεοπτική εκπομπή ‘ΑλλάΖΟΥΜΕ by ΧΜ’ (κατηγορία: Most innovative use of content, creators & influencers)

για την πιο πρωτοποριακή συνεργασία με δημιουργούς περιεχομένου και influencers στα κοινωνικά δίκτυα για την τηλεοπτική εκπομπή (κατηγορία: Most innovative use of content, creators & influencers) Αργυρό βραβείο για την καλύτερη χρήση βίντεο στην συνοπτική παρουσίαση δράσεων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου ΧΜ για το 2024 (κατηγορία: Best use of video)

Μιλώντας στην τελετή εκ μέρους του Ομίλου ΧΜ, η Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης Άρτεμις Παπαζαχαρίου δήλωσε ότι η απονομή τόσων πολλών και σημαντικών βραβείων αποτελεί μεγάλη τιμή, τόσο για τον Όμιλο ΧΜ όσο και για τους σημαντικούς κοινωνικούς σκοπούς που υπηρετούν τα προγράμματα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου, τα οποία βραβεύθηκαν.

Η κυρία Παπαζαχαρίου ανέφερε ότι ο Όμιλος ΧΜ έχει ως διαχρονικό στόχο να προσφέρει ουσιαστικά στην κοινωνία, στηρίζοντας προσπάθειες, εκστρατείες και πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην βελτίωση της καθημερινότητας και στην κάλυψη ουσιαστικών αναγκών των πολιτών, τόσο στην Κύπρο, όσο και σε πολλές άλλες χώρες.

Στην συνέχεια η κυρία Παπαζαχαρίου τόνισε: «Τα βραβεία που απονέμονται απόψε στον Όμιλο ΧΜ, στο πλαίσιο των Cyprus Marketing Achievement Awards 2025 και Digital Marketing Αwards 2024 της Boussias Cyprus, αποτελούν σημαντική αναγνώριση του έργου που επιτελεί η ομάδα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης του Ομίλου. Aισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για το βραβείο συνολικής προσφοράς “Marketer of the Year”, που επιβεβαιώνει τον πραγματικό κοινωνικό αντίκτυπο που μπορούν να έχουν οι στοχευμένες, καλά δομημένες δράσεις Μάρκετινγκ.

Απόψε θέλαμε πολύ να έχουμε μαζί μας τον Κρίστιαν και την οικογένειά του, που μας ενέπνευσαν για την εκστρατεία «Δώσε Πάσα by XM», η οποία απέσπασε τέσσερα χρυσά βραβεία. Μια ξαφνική έξαρση υπερκινητικότητας δεν τους επέτρεψε να έρθουν, θυμίζοντάς μας με τον πιο αληθινό τρόπο ότι ο αυτισμός δεν ακολουθεί προγράμματα και χρονοδιαγράμματα. Τους στέλνουμε όλη μας την αγάπη και τους υποσχόμαστε ότι θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα τους, στηρίζοντας κάθε τους στιγμή.»