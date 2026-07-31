Πίσω ολοταχώς στις νέες ταυτότητες: Επιστρέφουν τα ονόματα των γονέων - Τι αναφέρει το υπ. Εσωτερικών

Στην επαναφορά του ονοματεπωνύμου των γονέων στις νέες βιομετρικές ταυτότητες προχωρεί το Υπουργείο Εσωτερικών, μετά τις έντονες αντιδράσεις και τη δημόσια συζήτηση που προκλήθηκε τις τελευταίες ημέρες από την αφαίρεση των συγκεκριμένων στοιχείων, όπως έγραψε πρώτη η ιστοσελίδα μας το πρωί της Παρασκευής.

Το Υπουργείο επαναλαμβάνει ότι η αρχική απόφαση για μη αναγραφή των ονομάτων των γονέων είχε ληφθεί για λόγους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, εκσυγχρονισμού του δελτίου ταυτότητας και εναρμόνισης με την πρακτική που ακολουθείται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Ωστόσο, λαμβάνοντας υπόψη τις επιφυλάξεις μεγάλης μερίδας πολιτών, καθώς και τις θέσεις που διατύπωσαν πολιτικά κόμματα, αποφασίστηκε η επαναφορά του προηγούμενου συστήματος. Καθοριστικό ρόλο στην απόφαση διαδραμάτισε και το γεγονός ότι η αναγραφή των στοιχείων των γονέων δεν δημιουργεί ζητήματα ασφάλειας ούτε επηρεάζει τις διεθνείς υποχρεώσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Το Υπουργείο Εσωτερικών βρίσκεται ήδη σε συνεννόηση με την ανάδοχο εταιρεία που έχει την ευθύνη έκδοσης των ταυτοτήτων, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές προσαρμογές.

Με την επαναφορά του προηγούμενου συστήματος, στις ταυτότητες θα αναγράφεται το ονοματεπώνυμο των γονέων όπως αυτό είναι καταχωρισμένο στο Αρχείο Πληθυσμού και στο πιστοποιητικό γέννησης του αιτητή.

Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες στο πιστοποιητικό γέννησης δεν υπάρχει καταχωρισμένο το ονοματεπώνυμο του ενός γονέα, το αντίστοιχο πεδίο στην ταυτότητα θα παραμένει κενό, όπως συνέβαινε και πριν από την έκδοση των νέων βιομετρικών δελτίων.

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Προς το παρόν, το Υπουργείο αναμένει από την ανάδοχο εταιρεία συγκεκριμένη ενημέρωση για το χρονικό σημείο κατά το οποίο θα είναι τεχνικά δυνατή η εφαρμογή της απόφασης.

Στο τραπέζι δύο διαφορετικοί τύποι ταυτότητας

Παράλληλα, το Υπουργείο Εσωτερικών εξετάζει ένα νέο σενάριο, σύμφωνα με το οποίο οι πολίτες ενδεχομένως να μπορούν να επιλέγουν κατά πόσο επιθυμούν να αναγράφονται τα στοιχεία των γονέων τους στην ταυτότητα.

Για τον σκοπό αυτό, το Υπουργείο απευθύνθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας διευκρινίσεις για το κατά πόσο ένα κράτος μέλος μπορεί να εκδίδει παράλληλα διαφορετικούς τύπους δελτίων ταυτότητας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διευκρίνισε ότι η έκδοση διαφορετικών τύπων ταυτότητας από το ίδιο κράτος δεν απαγορεύεται. Επισήμανε, ωστόσο, ότι δεν ενθαρρύνει τη συγκεκριμένη πρακτική, κυρίως για λόγους ομοιομορφίας των επίσημων εγγράφων και διευκόλυνσης των συνοριακών ελέγχων.

Παρά τη σύσταση της Επιτροπής, το Υπουργείο έχει προχωρήσει στην τεχνική εξέταση της δυνατότητας παράλληλης λειτουργίας των δύο συστημάτων. Αυτό θα επέτρεπε στον κάθε πολίτη να επιλέγει κατά την υποβολή της αίτησής του κατά πόσο επιθυμεί τα ονοματεπώνυμα των γονέων του να εμφανίζονται στο δελτίο ταυτότητας.

Σύμφωνα με την πρώτη προφορική ενημέρωση που έλαβε το Υπουργείο από την ανάδοχο εταιρεία, η λειτουργία δύο διαφορετικών συστημάτων θεωρείται τεχνικά εφικτή. Αναμένεται πλέον να υποβληθεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή της λύσης.

Δωρεάν αντικατάσταση για όσους εξέδωσαν νέα ταυτότητα

Όσοι πολίτες έχουν ήδη εκδώσει νέα βιομετρική ταυτότητα χωρίς να αναγράφονται σε αυτή τα στοιχεία των γονέων τους, αλλά επιθυμούν την προσθήκη τους, θα μπορούν να προχωρήσουν σε αντικατάσταση χωρίς οποιαδήποτε χρέωση.

Η διαδικασία θα αρχίσει μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες τεχνικές αλλαγές και ανακοινωθεί επίσημα η επαναφορά του προηγούμενου συστήματος.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να προσκομίζουν την ταυτότητά τους στα Κέντρα Εξυπηρέτησης του Πολίτη ή στις κατά τόπους Επαρχιακές Διοικήσεις, προκειμένου να εκδοθεί νέο δελτίο με την αναγραφή των στοιχείων των γονέων τους.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αναμένεται να επανέλθει με νεότερη ενημέρωση όταν λάβει συγκεκριμένες απαντήσεις από την ανάδοχο εταιρεία για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των αλλαγών.

Όπως υπογραμμίζει, σταθερός στόχος του παραμένει η έκδοση δημόσιων εγγράφων που συνδυάζουν την ασφάλεια και τη διεθνή αποδοχή με την προστασία των προσωπικών δεδομένων και τον σεβασμό των δικαιωμάτων των πολιτών.