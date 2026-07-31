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Στο 4% ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούλιο- Ο τρίτος ψηλότερος στην ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο

Στο 4% διαμορφώθηκε ο πληθωρισμός στην Κύπρο τον Ιούλιο από 4,1% τον Ιούνιο, σύμφωνα με προκαταρτικά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat. Πρόκειται για τον τρίτο ψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ μετά την Λιθουανία (5,6%) και τη Βουλγαρία (4,1%).

Πρόκειται για τον τρίτο ψηλότερο πληθωρισμό στην ΕΕ μετά την Λιθουανία (5,6%) και τη Βουλγαρία (4,1%).

Ο ετήσιος πληθωρισμός στην ευρωζώνη αναμένεται να διαμορφωθεί στο 2,9% τον Ιούλιο του 2026, από 2,8% τον Ιούνιο.

Εξετάζοντας τις κύριες συνιστώσες του πληθωρισμού στην ευρωζώνη, η ενέργεια αναμένεται να έχει τον υψηλότερο ετήσιο ρυθμό τον Ιούλιο (10,0%, σε σύγκριση με 8,5% τον Ιούνιο), ακολουθούμενη από τις υπηρεσίες (3,3%, σε σύγκριση με 3,2% τον Ιούνιο), τα τρόφιμα, το αλκοόλ και τον καπνό (1,2%, σε σύγκριση με 1,5% τον Ιούνιο) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (0,9%, σε σύγκριση με 0,7% τον Ιούνιο).

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