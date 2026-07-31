Ανατροπή μηχανήματος σε έργα οδοποιίας στην Πάφο,τέσσερις εργαζόμενοι τραυματίστηκαν

Εργατικό ατύχημα σημειώθηκε γύρω στις 10:30 το πρωί της Παρασκευής στη Μαραθούντα της επαρχίας Πάφου, κατά τη διάρκεια εργασιών επισκευής οδοστρώματος.

Σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες και την Αστυνομία, τέσσερις εργαζόμενοι εταιρείας εκτελούσαν εργασίες με μηχάνημα οδοποιίας, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, το μηχάνημα ανατράπηκε.

Οι τρεις εργαζόμενοι κατάφεραν να εξέλθουν μόνοι τους από το μηχάνημα και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου για ιατρικές εξετάσεις.

Ο τέταρτος εργαζόμενος εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Ακολούθως μεταφέρθηκε και αυτός στο Γενικό Νοσοκομείο Πάφου.

Τα ακριβή αίτια του ατυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Επιτόπου διενεργούν εξετάσεις μέλη της Αστυνομίας, της Επαρχιακής Διοίκησης Πάφου και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.