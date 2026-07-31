Σύλληψη 67χρονου για υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις

Στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης που αφορά υπόθεση απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις, η Αστυνομία προχώρησε χθες βράδυ, στη σύλληψη άντρα ηλικίας 67 ετών, εναντίον του οποίου είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και καταζητείτο.

Η υπό διερεύνηση υπόθεση αφορά αδίκημα που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο του 2024 στην επαρχία Πάφου, με το συνολικό χρηματικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε να ανέρχεται στα 9,800 ευρώ.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία, ο 67χρονος φέρεται να παρουσιάστηκε ως ιδιοκτήτης εταιρίας και να συμφώνησε με την παραπονούμενη για εγκατάσταση πλαισίων φωτοβολταϊκών.

Ο 67χρονος φέρεται να παρέλαβε τα χρήματα που είχαν συμφωνηθεί, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στην ολοκλήρωση των εργασιών. Στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης διαπιστώθηκε επίσης ότι δεν υπάρχει εγγεγραμμένη εταιρία με το όνομα που φέρεται να ανέφερε ο 67χρονος. Το ΤΑΕ Πάφου συνεχίζει τις εξετάσεις.