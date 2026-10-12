Η ΕΚΟ συνεχίζει να επιβραβεύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη των καταναλωτών μέσα από την πολυβραβευμένη εφαρμογή EKO Smile, προσφέροντας δώρα υψηλής αξίας και δημιουργώντας ξεχωριστές εμπειρίες για τους χρήστες της. Η διαγωνιστική διαδικασία πραγματοποιείται με απόλυτη διαφάνεια και αξιοπιστία, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή δέσμευση της Εταιρείας για μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη εμπειρία πελάτη.
Διαγωνισμός Smile & Win: Ο τρίτος νικητής έφυγε με μία Mercedes-Benz GLC 300e!
Την Παρασκευή, 9 Οκτωβρίου 2026, ολοκληρώθηκε το τρίτο EKO Smile Challenge, στο πλαίσιο του Διαγωνισμού Smile & Win, με μεγάλο νικητή τον κ. Αλέξη Προεστό. Το έπαθλο ήταν μια Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid, συνολικής αξίας €80.100.
Το Challenge πραγματοποιήθηκε στον εκθεσιακό χώρο της Mercedes-Benz στη Λευκωσία, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με πλήρη τεχνική υποστήριξη. Ο κ. Προεστός ολοκλήρωσε με επιτυχία τρεις διαδοχικές δοκιμασίες, οι οποίες αξιολόγησαν τις γνώσεις, τη μνήμη και τις δεξιότητές του. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς, του παρέδωσε τα κλειδιά μίας Mercedes-Benz.
Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν στελέχη της διεύθυνσης και του ανθρώπινου δυναμικού της ΕΚΟ, εκπρόσωποι των ΜΜΕ, καθώς και συγγενείς και φίλοι των διαγωνιζομένων, δημιουργώντας ένα ιδιαίτερα θερμό κλίμα κατά τη διάρκεια της βραδιάς.
Την παρουσίαση και τον συντονισμό του EKO Smile Challenge ανέλαβε η κ. Άντρη Καραντώνη, η οποία καθοδήγησε τους συμμετέχοντες στις τρεις δοκιμασίες του διαγωνισμού, «Βρες τα Σύμβολα», «EKO Γνώση» και «EKO Puzzle». Η διαδικασία κορυφώθηκε με την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή και την απονομή του επάθλου.
Διαφανής διαδικασία επιλογής των διαγωνιζομένων
Η επιλογή των διαγωνιζομένων πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου 2026, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας random.org, η οποία διασφαλίζει μια αυτοματοποιημένη διαδικασία χωρίς δυνατότητα ανθρώπινης παρέμβασης.
Η διαδικασία διεξήχθη από τον Αντιδήμαρχο Λατσιών, κ. Κυπριανό Φιλίππου, παρουσία ανεξάρτητου Νομικού Συμβούλου και διευθυντικών στελεχών της ΕΚΟ, ενισχύοντας περαιτέρω τα εχέγγυα διαφάνειας και αξιοπιστίας του διαγωνισμού.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΚΟ, κ. Γιώργος Γρηγοράς, αναφερόμενος στη δυναμική ανταπόκριση του κοινού στην εφαρμογή EKO Smile, δήλωσε: «Η συνεχής και θερμή ανταπόκριση των πελατών μας στο EKO Smile επιβεβαιώνει τη δυναμική μιας πρωτοβουλίας που σχεδιάστηκε με επίκεντρο τη σύγχρονη εμπειρία εξυπηρέτησης. Στην ΕΚΟ επενδύουμε σταθερά σε καινοτόμες δράσεις που δημιουργούν ουσιαστική αξία και ανταμείβουν την εμπιστοσύνη των ανθρώπων που μας επιλέγουν καθημερινά. Το EKO Smile αποτελεί πλέον αναπόσπαστο μέρος αυτής της φιλοσοφίας, συνδυάζοντας την τεχνολογία, την ποιότητα και την επιβράβευση σε μια ολοκληρωμένη εμπειρία για τον πελάτη. Η επιτυχία του μας ενθαρρύνει να συνεχίσουμε με μεγαλύτερη συνέπεια και όραμα, προσφέροντας περισσότερες ξεχωριστές στιγμές στους χρήστες της εφαρμογής…».
Μία ακόμα Mercedes-Benz GLC 300e περιμένει τον επόμενο νικητή
Η επιβράβευση των χρηστών του EKO Smile συνεχίζεται, καθώς ακόμα μία Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid πρόκειται να προσφερθεί στον επόμενο μεγάλο νικητή του EKO Smile Challenge. Οι επόμενες δοκιμασίες θα πραγματοποιηθούν εντός της χρονιάς, δίνοντας στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να διεκδικήσουν ένα ακόμα premium έπαθλο υψηλής αξίας.
Δικαίωμα συμμετοχής σε κάθε EKO Smile Challenge έχουν αποκλειστικά όσοι και όσες έχουν εγκαταστήσει την εφαρμογή EKO Smile στο κινητό τους.
Κατεβάστε την εφαρμογή ΕΚΟ Smile εδώ
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