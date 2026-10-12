«Έπρεπε να ήσουν φυλακή»: Άγρια κόντρα Μέλιου – Πίπη on air για το Melios Zoo - Έπεσαν βαριές αλληλοκατηγορίες

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Μενέλαος Μενελάου εξαπέλυσε προσωπική επίθεση εναντίον του Χριστόδουλου Πίπη, κατηγορώντας τον για σκόπιμες ενέργειες σε βάρος του.

«Έπρεπε να ήσουν φυλακή αυτή τη στιγμή με τα εγκλήματα που έκαμες», του είπε, υποστηρίζοντας ότι έχει προχωρήσει σε καταγγελίες στην Αστυνομία και σε άλλες αρμόδιες αρχές.

Ο ιδιοκτήτης του Melios Zoo Park επέμεινε ότι διαθέτει έγγραφα που αποδεικνύουν τις καταγγελίες του και υποστήριξε ότι οι ενέργειες των υπηρεσιών δεν οφείλονται σε λάθη, αλλά έγιναν σκόπιμα.

«Θα πάρει διαστάσεις παγκόσμια το πράγμα, διότι πολλά τα εγκλήματα που κάνετε εναντίον μου και σκοπίμως μάλιστα, όχι από λάθη, σκοπίμως», ανέφερε.

Από την πλευρά του, ο Χριστόδουλος Πίπης απέρριψε τις κατηγορίες, υπογραμμίζοντας ότι οι διαφορές του ιδιοκτήτη με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες χρονολογούνται εδώ και πολλά χρόνια και δεν περιορίζονται στη δική του θητεία.

«Δηλαδή έχουμε κάτι να χωρίσουμε εμείς με τον Μέλιο; Έχουμε κάποιο κέρδος;», διερωτήθηκε, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς περί προσωπικής αντιπαράθεσης.

«Ξεγέλασες τους Πολωνούς» – Η σύγκρουση για τα λευκά λιοντάρια

Η αντιπαράθεση πήρε νέα τροπή όταν ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών κατηγόρησε τον ιδιοκτήτη του πάρκου για παρατυπίες κατά την εισαγωγή άγριων ζώων στην Κύπρο.

Ειδικότερα, ο κ. Πίπης αναφέρθηκε στην εισαγωγή λευκών λιονταριών από την Πολωνία, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποιήθηκαν πιστοποιητικά που αφορούσαν ζωολογικό κήπο, παρότι η σχετική άδεια του Melios Zoo Park δεν βρισκόταν πλέον σε ισχύ.

«Πόσες φορές χρησιμοποιήσατε τη ληγμένη άδεια ζωολογικού κήπου για να φέρετε ζώα;», τον ρώτησε, με τον κ. Μενελάου να αρνείται ότι είχε χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη άδεια.

Ο κ. Πίπης υποστήριξε ότι οι πολωνικές αρχές είχαν εξαπατηθεί, προκαλώντας την έντονη αντίδραση του ιδιοκτήτη.

«Δεν τους εξαπάτησα. Πάνω στην άδεια εμπόρου τα έφερα και το ξέρετε», απάντησε ο κ. Μενελάου, προκαλώντας τον διευθυντή των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών να εξηγήσει γιατί δεν κινήθηκαν δικαστικές διαδικασίες εναντίον του για τη συγκεκριμένη εισαγωγή.

«Γιατί δεν με πήρατε δικαστήριο, αφού τα λιονταράκια τα άσπρα τα έφερα παράνομα;», διερωτήθηκε.

Ακόμη μία σοβαρή καταγγελία του κ. Πίπη αφορούσε την εισαγωγή τζάγκουαρ, τα οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, είχαν δηλωθεί ως γάτοι. Ο κ. Μενελάου απέρριψε κατηγορηματικά τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι τα επίσημα πιστοποιητικά ανέγραφαν το πραγματικό είδος των ζώων.

«Δεν υπάρχουν τέτοιες φάρμες στην Κύπρο»

Ένα ακόμη σημείο έντονης διαφωνίας αποτέλεσε το καθεστώς λειτουργίας του Melios Zoo Park, με τον ιδιοκτήτη να επιμένει ότι ο χώρος λειτουργεί ως φάρμα.

Ο Χριστόδουλος Πίπης αμφισβήτησε τη συγκεκριμένη θέση, ξεκαθαρίζοντας ότι η κυπριακή νομοθεσία δεν προβλέπει αδειοδότηση τέτοιων εγκαταστάσεων για την εκτροφή άγριων ζώων.

«Δεν υπάρχουν τέτοιες φάρμες στην Κύπρο, ούτε αδειοδοτούνται, ούτε υπάρχει άδεια για τέτοιες φάρμες, εκτροφές», ανέφερε.

Ο κ. Μενελάου αντέτεινε ότι τα ζώα εισήχθησαν από ευρωπαϊκές χώρες, με επίσημα έγγραφα και με γνώση των αρμόδιων υπηρεσιών.

«Δεν τα έφερα από τα κατεχόμενα, ούτε τα έφερα παράνομα μέσα στην τσέπη μου», είπε, θέτοντας το ερώτημα πώς επιτράπηκαν οι εισαγωγές και γιατί οι κρατικές υπηρεσίες συνέχιζαν να πραγματοποιούν ελέγχους στον χώρο, εφόσον θεωρούσαν ότι υπήρχαν παρανομίες.

Γιατί δεν μπήκε λουκέτο στο Melios Zoo Park;

Πέραν της έντονης λεκτικής αντιπαράθεσης, η συζήτηση ανέδειξε και το ζήτημα της συνέχισης της λειτουργίας του Melios Zoo Park, παρά τις δικαστικές αποφάσεις που έχουν εκδοθεί για την υπόθεση.

Ο Χριστόδουλος Πίπης εξήγησε ότι η διαδικασία τερματισμού της λειτουργίας του χώρου δεν είναι απλή, καθώς πρέπει να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της μεταφοράς και της μελλοντικής φροντίδας των άγριων ζώων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις.

Όπως ανέφερε, απαιτείται συντονισμός μεταξύ διαφόρων κρατικών υπηρεσιών, ενώ ο ιδιοκτήτης καλείται να ενημερώσει τις αρχές για το πού προτίθεται να μεταφέρει τα ζώα.

«Εάν δεν κάνει κάτι, τότε θα αναλάβει υποχρεωτικά το κράτος να κάνει αυτά που πρέπει να γίνουν», σημείωσε.

Ερωτηθείς γιατί δεν προχώρησαν οι διαδικασίες τους προηγούμενους μήνες, επικαλέστηκε, μεταξύ άλλων, τον αυξημένο φόρτο εργασίας των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών λόγω της κρίσης του αφθώδους πυρετού, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν γίνει συνεννοήσεις με τα συναρμόδια τμήματα.

Υπενθυμίζεται ότι η άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου δεν έχει ανανεωθεί από το 2017, ενώ τον Απρίλιο και τον Μάιο του 2026 εκδόθηκαν δικαστικές αποφάσεις που αφορούν τη λειτουργία του χώρου.

Η αρκούδα και η ασφάλεια των επισκεπτών

Αναφερόμενος στο περιστατικό του Σαββάτου, ο Μενέλαος Μενελάου υποστήριξε ότι η αρκούδα ουδέποτε διέφυγε από την εξωτερική περίφραξη του πάρκου, αλλά παρέμεινε μέσα στον ιδιωτικό χώρο της επιχείρησης.

Όπως εξήγησε, ειδοποίησε ο ίδιος την Αστυνομία, επειδή φοβήθηκε ότι το ζώο ενδεχομένως να τρομάξει και να επιχειρήσει να διαφύγει. Υποστήριξε επίσης ότι κατάφερε να το οδηγήσει πίσω στο κλουβί του.

Από την πλευρά του, ο διευθυντής των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών ανέφερε ότι η ευθύνη για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων βαρύνει τον ιδιοκτήτη.

«Να πάω να κάτσω μπάστακας εγώ έξω από τις εγκαταστάσεις του Μέλιου, εγώ ή οι λειτουργοί μας, για να μη φύγει τίποτα από τις εγκαταστάσεις;», διερωτήθηκε, εξηγώντας ότι οι έλεγχοι των υπηρεσιών αποσκοπούν στην ευημερία των ζώων.

Τέλος, ο κ. Πίπης τόνισε ότι το Melios Zoo Park δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας ζωολογικού κήπου και ότι όποιος επιλέγει να επισκεφθεί τον χώρο το πράττει με δική του ευθύνη.

Ο ιδιοκτήτης, πάντως, επέμεινε ότι οι εγκαταστάσεις είναι ασφαλείς, υποστηρίζοντας ότι όλα τα χρόνια λειτουργίας τους δεν έχει σημειωθεί τραυματισμός επισκέπτη.

Παρέμβαση κόμματος για τα ζώα

Στον απόηχο της τηλεοπτικής αντιπαράθεσης, το Κόμμα για τα Ζώα Κύπρου παρενέβη με ανακοίνωσή του, θέτοντας στο επίκεντρο τις ευθύνες των κρατικών υπηρεσιών και την καθυστέρηση στην εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων που αφορούν το Melios Zoo Park.

«Η δημόσια συζήτηση δεν μπορεί να περιορίζεται σε τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις και αλληλοκατηγορίες. Οι πολίτες δικαιούνται ξεκάθαρες απαντήσεις και τα ζώα ουσιαστική προστασία», τονίζει το κόμμα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, κατόπιν επικοινωνίας με τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας, το κόμμα ενημερώθηκε ότι η έναρξη της διαδικασίας κατεδάφισης των παράνομων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποστατικών αναμένει τη μετακίνηση των ζώων από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Όπως υποστηρίζει, η μετακίνηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί, παρά το γεγονός ότι έχουν παρέλθει πέντε μήνες από την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, με το κόμμα να κάνει λόγο για παρακοή διατάγματος. Πρόκειται για ισχυρισμό του κόμματος, χωρίς να παρατίθεται στην ανακοίνωση νεότερη δικαστική διαπίστωση περί παρακοής.

Το Κόμμα για τα Ζώα θέτει σειρά ερωτημάτων προς τις αρμόδιες αρχές, ζητώντας να διευκρινιστεί ποιος είναι ο συνολικός σχεδιασμός για τη μετακίνηση και τη φροντίδα των ζώων, ποιες υπηρεσίες έχουν αναλάβει τις επιμέρους ευθύνες και πότε αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες. Παράλληλα, ζητά να εξηγηθεί πώς διασφαλίζονται στο μεταξύ η ασφάλεια των πολιτών και η ευζωία των ζώων.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο του 2017, επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, όταν ο πρόεδρος του Κόμματος για τα Ζώα συμμετείχε ως άμισθος σύμβουλος του τότε Προέδρου της Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στη σύσκεψη συμμετείχαν αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, με αντικείμενο τον σχεδιασμό για τη διαχείριση και τη μετακίνηση των ζώων του Melios Zoo, σε περίπτωση κλεισίματος των εγκαταστάσεων.

Τότε, όπως αναφέρει, εξετάστηκε ο διαχωρισμός των ζώων σε κατηγορίες, όπως άγρια ζώα, παραγωγικά ζώα και πτηνά, καθώς και η κατανομή αρμοδιοτήτων για τη φροντίδα και τη μετακίνησή τους ή, όπου απαιτούνταν, τη μεταφορά τους στο εξωτερικό.

Με αυτή την αναφορά, το κόμμα υπογραμμίζει ότι η ανάγκη για οργανωμένο σχέδιο διαχείρισης των ζώων είχε τεθεί ενώπιον των κρατικών υπηρεσιών ήδη πριν από εννέα χρόνια.

«Σήμερα ζητούμε να γνωρίζουμε τι έχει γίνει, τι εκκρεμεί και ποιος αναλαμβάνει να προχωρήσει τις αναγκαίες διαδικασίες», επισημαίνει.

Παράλληλα, καλεί την Προεδρία της Δημοκρατίας να συμβάλει στον άμεσο συντονισμό όλων των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ενιαίο σχέδιο δράσης, συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και υπεύθυνη ενημέρωση των πολιτών.

Το κόμμα διευκρινίζει ότι δεν προδικάζει ευθύνες ούτε υποκαθιστά τις αρμόδιες αρχές, επιμένοντας, ωστόσο, στην ανάγκη για διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και συγκεκριμένες ενέργειες.

«Τα ζώα δεν μπορούν να περιμένουν επ’ αόριστον. Οι πολίτες δεν μπορούν να παραμένουν χωρίς ενημέρωση. Και οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να συντονιστούν», καταλήγει η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι η ευθύνη απέναντι στα ζώα δεν αποδεικνύεται με δηλώσεις, αλλά με πράξεις.