MHV: Ένταξη του Moxy Athens City στο χαρτοφυλάκιό της

Η απόκτηση του Moxy Athens City εντάσσεται στο πλαίσιο του στρατηγικού πλάνου της MHV για ενίσχυση και επέκταση της παρουσίας της στην Ελλάδα και την Ανατολική Μεσόγειο, συστήνοντας τους επισκέπτες σε ένα νέο luxury lifestyle μέσα από σημαντικά hospitality & real estate projects. Το Moxy Athens City by Marriott International άνοιξε πρώτη φορά τις πόρτες του το 2022, φιλοδοξώντας να προσφέρει στο τοπικό και το διεθνές κοινό μία νέα εμπειρία φιλοξενίας, βασισμένη στα cool vibes, το ιδιαίτερο design, τη ζωντανή ατμόσφαιρα και τη διοργάνωση ποικίλων events μόδας, τέχνης και μουσικής μέσα στο χρόνο.

Αντικαθιστώντας την κλασσική διαδικασία check-in στη ρεσεψιόν με ένα signature bar, καλωσορίζοντας τους επισκέπτες με cocktails, και ενσωματώνοντας την υπερσύγχρονη τεχνολογία, τα έντονα χρώματα, το pop design και τη ζωντανή μουσική στην εμπειρία φιλοξενίας, το Moxy Athens City καθιερώθηκε ως μία αγαπημένη επιλογή διαμονής για εκείνους που επιθυμούν να εξερευνήσουν την Αθήνα από ένα άκρως κεντρικό και αδιαμφισβήτητα fun ξενοδοχείο.

Διαθέτει 200 δωμάτια και 1 Penthouse Suite, όλα σχεδιασμένα βάσει των Moxy brand standards. Η Penthouse Suite στον 9ο όροφο είναι το πρώτο Rooftop Event Space του συγκεκριμένου brand στον κόσμο που λειτουργεί και ως επιλογή διαμονής και ως χώρος εκδηλώσεων, έτοιμη να φιλοξενήσει τα πιο συναρπαστικά προσωπικά και επαγγελματικά events, με φόντο την Ακρόπολη και τον Λυκαβηττό από τα 79 τετραγωνικά μέτρα εσωτερικών και τα 158 τετραγωνικά μέτρα εξωτερικού αστικού κήπου.

Η MHV ενσωματώνει το Moxy Athens City στο δυναμικά επεκτεινόμενο portfolio ξενοδοχείων, resorts και real estate projects που διαθέτει σε Κύπρο και Ελλάδα, κάνοντας έτσι το πρώτο βήμα της στην ελληνική πρωτεύουσα και μένοντας πιστή στο όραμά της να προσφέρει προσεκτικά σχεδιασμένες lifestyle εμπειρίες στους τοπικούς και διεθνείς επισκέπτες. Επιδεικνύοντας τεράστια εξειδίκευση στην απαιτητική luxury hospitality & premium real estate αγορά, ο κυπριακός όμιλος αναλαμβάνει την ηγεσία και τη διαχείριση του αθηναϊκού ξενοδοχείου, όπως ισχύει σε όλα τα properties της MHV σε Λεμεσό, Λευκωσία, Πόρτο Χέλι, Πάρο και τώρα και στην Αθήνα.