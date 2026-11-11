Εκπαίδευση Πρώτων Ανταποκριτών στον Αυτισμό - Πρωτοποριακό Πρόγραμμα της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων

Η πρωτοβουλία υλοποιείται σε συνεργασία της μη κυβερνητικής οργάνωσης Voice for Autism, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων Κύπρου και του SupportCY της Τράπεζας Κύπρου.

Τα περιβάλλοντα έκτακτης ανάγκης χαρακτηρίζονται συχνά από έντονο στρες, με δυνατές σειρήνες, φώτα που αναβοσβήνουν και ταχείες αισθητηριακές μεταβολές, οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν αισθητηριακή υπερφόρτωση ή εμπόδια στην επικοινωνία για άτομα με αυτισμό. Το νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελαχιστοποιεί άμεσα αυτές τις προκλήσεις. Εφοδιάζει τους διασώστες (EMTs) με τεχνικές αποκλιμάκωσης της αισθητηριακής υπερφόρτωσης, χρήσης εναλλακτικών εργαλείων επικοινωνίας και προσαρμογής των κλινικών εκτιμήσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες των νευροδιαφορετικών ασθενών.

Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί σημαντικό βήμα προς ένα πιο άμεσο και συμπεριληπτικό σύστημα επείγουσας φροντίδας στην Κύπρο - ένα σύστημα στο οποίο κάθε ασθενής τυγχάνει κατανόησης, γίνεται σεβαστός και υποστηρίζεται ανάλογα με τις ατομικές του ανάγκες.

Η Ριάνα Κωνσταντίνου, Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, δήλωσε: «Τα πληρώματά έκτακτης ανάγκης είναι αφοσιωμένα στην παροχή φροντίδας του υψηλότερου επιπέδου σε κάθε μέλος της κοινότητάς μας. Η συνεργασία αυτή μας επιτρέπει να καλύψουμε ένα κρίσιμο κενό στην επείγουσα φροντίδα. Κατανοώντας τις συμπεριφορές και τις αισθητηριακές ευαισθησίες που σχετίζονται με τον αυτισμό, το προσωπικό μας μπορεί να μειώσει το άγχος, να οικοδομήσει άμεσα εμπιστοσύνη και να παρέχει ασφαλέστερες και αποτελεσματικότερες ιατρικές παρεμβάσεις.»

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει βιωματική εκπαίδευση βάσει σεναρίων, εκπαίδευση στη νευροποικιλότητα με τη συμβολή ατόμων με αυτισμό που ασκούν αυτοεκπροσώπηση, καθώς και την εισαγωγή εξειδικευμένων «αισθητηριακών κιτ» σε όλα τα ασθενοφόρα πρώτης γραμμής. Τα κιτ αυτά περιλαμβάνουν αντικείμενα όπως ακουστικά ακύρωσης θορύβου, πίνακες οπτικής επικοινωνίας και καθησυχαστικά απτικά εργαλεία, που συμβάλλουν στη σταθεροποίηση των ασθενών επιτόπου.

Ο Γιώργος Χρίστου, Διευθυντής Εκπαίδευσης του Voice for Autism, δήλωσε: «Ένα επείγον ιατρικό περιστατικό προκαλεί άγχος σε οποιονδήποτε, όμως για ένα άτομο με αυτισμό το αισθητηριακό περιβάλλον ενός ασθενοφόρου μπορεί να είναι τρομακτικό. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί τεράστιο βήμα προς μια συμπεριληπτική υγειονομική περίθαλψη. Η εκπαίδευση των πρώτων ανταποκριτών ώστε να αναγνωρίζουν τον αυτισμό και να προσαρμόζουν την προσέγγισή τους θα ενισχύσει την επικοινωνία και θα διασφαλίσει ασφαλέστερη φροντίδα.»

Παράλληλα, οι οικογένειες θα ενημερωθούν και θα εκπαιδευτούν ως προς τον τρόπο που μεταφέρουν τις απαραίτητες πληροφορίες στους πρώτους ανταποκριτές, την κατάρτιση ατομικού προφίλ έκτακτης ανάγκης και την υποστήριξη μιας ασφαλέστερης και πιο ήρεμης ανταπόκρισης κατά την αναμονή του ασθενοφόρου. Σειρά εργαστηρίων θα πραγματοποιηθεί σε όλο το νησί τον Νοέμβριο.

Στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος θα ενταχθούν επίσης εξειδικευμένοι εθελοντές του Σώματος Εθελοντών του SupportCY.

Η Έλλη Ιωαννίδου, Διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας της Τράπεζας Κύπρου δήλωσε: «Πρωτοβουλίες όπως αυτή δείχνουν τη δύναμη των ουσιαστικών συνεργασιών και τον πραγματικό τους αντίκτυπο στην κοινωνία. Μέσα από το SupportCY, η Τράπεζα Κύπρου συνεχίζει να στηρίζει δράσεις που ενισχύουν την ετοιμότητα και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης της χώρας μας.»

Η πρωτοβουλία στοχεύει όχι μόνο στη βελτίωση της ανταπόκρισης σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, αλλά και στη θέσπιση ενός βιώσιμου εθνικού προτύπου για τη συμπεριληπτική ως προς τον αυτισμό προνοσοκομειακή φροντίδα, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη μεταξύ των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των ατόμων με αυτισμό και των οικογενειών τους.

Η εκπαίδευση αποτελεί το πρώτο τέτοιο πρόγραμμα του Exinity Training Hub, σχεδιασμένο για να ενισχύσει την ευαισθητοποίηση της κοινότητας για τον αυτισμό και να δημιουργήσει διαδρομές απασχόλησης και ένταξης για άτομα με ανάγκες υποστήριξης.