Διάταγμα κράτησης επτά ημερών εξέδωσε το Επαρχιακό Δικαστήριο Πάφου για την 35χρονη μόνιμη κάτοικο Κύπρου, η οποία φέρεται να εμπλέκεται υπόθεση φόνου 51χρονου στην Πέγεια που διαπράχθηκε την περασμένη Δευτέρα.
Υπό κράτηση και η 35χρονη φίλη του 22χρονου για τον φόνο στην Πέγεια
Φωτογραφία αρχείου
Επταήμερο διάταγμα κράτησης εξέδωσε το Δικαστήριο Πάφου για τη 35χρονη, η οποία φέρεται να επιχείρησε να μεταφέρει το θύμα στο νοσοκομείο. Ήδη τελούν υπό οκταήμερη κράτηση ο 22χρονος και η 42χρονη μητέρα του.
Πρόκειται για τη νεαρή φίλη του 22χρονου ο οποίος φέρεται να διέπραξε το έγκλημα, η οποία φέρεται να επιχείρησε να μεταφέρει το θύμα στο νοσοκομείο.
Υπενθυμίζεται ότι χθες παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 22χρονος και η 42χρονη μητέρα του, για τους οποίους εκδόθηκαν διατάγματα οκταήμερης προσωποκράτησης.
Η 35χρονη συνελήφθη χθες από τις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.
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