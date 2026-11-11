Υπό κράτηση και η 35χρονη φίλη του 22χρονου για τον φόνο στην Πέγεια

Πρόκειται για τη νεαρή φίλη του 22χρονου ο οποίος φέρεται να διέπραξε το έγκλημα, η οποία φέρεται να επιχείρησε να μεταφέρει το θύμα στο νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται ότι χθες παρουσιάστηκαν ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Πάφου ο 22χρονος και η 42χρονη μητέρα του, για τους οποίους εκδόθηκαν διατάγματα οκταήμερης προσωποκράτησης.

Η 35χρονη συνελήφθη χθες από τις Αρχές. Οι έρευνες συνεχίζονται από το ΤΑΕ Πάφου.