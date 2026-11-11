Κύκλωμα στη Θεσσαλονίκη: Γνωστός επιχειρηματίας μεταξύ των κατηγορουμένων - Ανθρωποκυνηγητό για άλλους δύο που ενδέχεται να διέφυγαν στο εξωτερικό

Μεταξύ όσων αναμένεται να απολογηθούν είναι ο 48χρονος δικηγόρος, ο οποίος σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται ως ο «εγκέφαλος» της υπόθεσης και κατηγορείται ότι, σε συνεργασία με λογιστές, προχωρούσε στη σύσταση εταιρειών-«φαντασμάτων» για λογαριασμό επιχειρηματιών.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εντόπιζε τα λεγόμενα «αχυράνθρωπα», στα ΑΦΜ των οποίων καταχωρούνταν πολυάριθμες εταιρείες που στη συνέχεια δημιουργούσαν οικονομικές υποχρεώσεις προς το Δημόσιο.

Επιχειρηματίας της εστίασης μεταξύ των κατηγορουμένων

Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, ενώπιον της 3ης ειδικής ανακρίτριας βρέθηκε και γνωστός επιχειρηματίας της εστίασης με δραστηριότητα στη Θεσσαλονίκη και τη Χαλκιδική.

Κατά τα υπό διερεύνηση στοιχεία, φέρεται να συνεργαζόταν με πρόσωπα που εμφανίζονταν ως διαχειριστές εταιρειών, ενώ παράλληλα δραστηριοποιείτο και στον τομέα των ακινήτων.

Η δικογραφία περιλαμβάνει επίσης περίπτωση γυναίκας που εργαζόταν ως καθαρίστρια και η οποία φέρεται να παραχώρησε το ΑΦΜ και τους κωδικούς taxisnet σε συγγενικό της πρόσωπο, με αποτέλεσμα να εμφανίζεται ως ιδιοκτήτρια τεσσάρων τουλάχιστον εταιρειών.

Διεθνή εντάλματα για δύο επιχειρηματίες

Την ίδια ώρα, οι ελληνικές Αρχές έχουν εκδώσει διεθνή εντάλματα σύλληψης για δύο επιχειρηματίες που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση και εκτιμάται ότι ενδεχομένως έχουν διαφύγει στο εξωτερικό.

Η Αστυνομία διεξάγει έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους.

Προφυλακιστέος 34χρονος λογιστής

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 34χρονος λογιστής που απολογήθηκε χθες, μετά από κοινή απόφαση ανακρίτριας και εισαγγελέα.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, φέρεται να ανέλαβε λογιστικό γραφείο το οποίο συνδεόταν με τη δημιουργία εταιρειών-«φαντασμάτων» και τη στρατολόγηση «αχυρανθρώπων», μέσω των οποίων μεταφέρονταν φορολογικές και άλλες οφειλές επιχειρήσεων.

Κατά την απολογία του υποστήριξε ότι δραστηριοποιείτο ως σύμβουλος επιχειρήσεων και ότι ανέλαβε τη λειτουργία του γραφείου για να διατηρηθούν περίπου 20 θέσεις εργασίας. Επικαλέστηκε επίσης οικογενειακούς λόγους, αναφέροντας ότι δύο από τα τρία παιδιά του έχουν αναπηρία σε ποσοστό 70%. Οι ισχυρισμοί του, ωστόσο, δεν έγιναν αποδεκτοί.

Ελεύθεροι με όρους άλλοι έξι κατηγορούμενοι

Από τους επτά κατηγορούμενους που απολογήθηκαν χθες, οι έξι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους.

Σε όλους επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και υποχρέωση παρουσίας δύο φορές τον μήνα σε αστυνομικό τμήμα.

Πρόκειται για δύο πρόσωπα που φέρονται ως «αχυράνθρωποι» και τέσσερις επιχειρηματίες. Σε τρεις από τους επιχειρηματίες επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 5.000 ευρώ, ενώ στον τέταρτο εγγύηση 20.000 ευρώ.