Το Κέντρο Εγγραφών του Radisson Hotels Larnaka Marathon ετοιμάζεται να υποδεχθεί χιλιάδες δρομείς και επισκέπτες, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της μεγάλης αθλητικής γιορτής της πόλης ενόψει των αγώνων της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου 2026. Το Κέντρο Εγγραφών θα φιλοξενηθεί στον Πολυδύναμο Πολυχώρο Κοινωνικής Πρόνοιας και Απασχόλησης του Δήμου Λάρνακας (στη διεύθυνση Φανερωμένης 62, Λάρνακα).
Ανοίγει τις πύλες του το Κέντρο Εγγραφών του Radisson Hotels Larnaka Marathon
Ο Radisson Hotels Larnaka Marathon καλωσορίζει με ιδιαίτερη χαρά το Horizon Towers, το πρωτοποριακό έργο της SLK Development, ως τον επίσημο Χορηγό Εγγραφών (Registration Sponsor) της φετινής διοργάνωσης, το οποίο στηρίζει ενεργά τον θεσμό και συμβάλλει ουσιαστικά στη βέλτιστη εξυπηρέτηση των αθλητών.
Ημέρες & Ωράριο Λειτουργίας:
- Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου 2026: 10:00 – 19:00
- Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2026: 09:00 – 18:00
- Σάββατο, 14 Νοεμβρίου 2026: 09:00 – 18:00
Όλοι οι συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσέλθουν στο Κέντρο Εγγραφών για να παραλάβουν προσωπικά το πακέτο συμμετοχής τους (Race Pack). Το πακέτο περιλαμβάνει τον προσωπικό αριθμό συμμετοχής, τον αισθητήρα ηλεκτρονικής χρονομέτρησης (BIB Tag — για τους αγώνες Μαραθωνίου, Ημιμαραθωνίου, 10χλμ και 5χλμ), καθώς και το υπόλοιπο επίσημο υλικό της διοργάνωσης.
Σημειώνεται ότι την ημέρα του αγώνα (Κυριακή) δεν θα πραγματοποιούνται παραδόσεις υλικού στη γραμμή εκκίνησης.
Πληροφορίες & Επικοινωνία:
- Κέντρο Εγγραφών: https://larnakamarathon.com/registration-center/
- Επίσημη Ιστοσελίδα: https://larnakamarathon.com/
- Τηλέφωνο Επικοινωνίας (Eleven Blue Events): +357 7005 0123
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