Η Nespresso παρουσιάζει την καλοκαιρινή συλλογή του 2025

Νέες γεύσεις καφέ, αγαπημένα παγωμένα ροφήματα και μηχανές & αξεσουάρ περιορισμένης έκδοσης, όλα σε μια έντονη χρωματική παλέτα, συνθέτουν την καλοκαιρινή συλλογή της Nespresso για το 2025.

Η Nespresso αποκαλύπτει τη Συλλογή Καλοκαίρι 2025, δημιουργώντας το σκηνικό για μια σεζόν γεμάτη απόλαυση και αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές. Φέτος, η μάρκα φέρνει πίσω τις πιο αγαπημένες της δημιουργίες παγωμένου καφέ, παρουσιάζει ακαταμάχητες γεύσεις καφέ περιορισμένης έκδοσης και διακοσμεί τις μηχανές και τα αξεσουάρ της με μια τολμηρή, γοητευτική χρωματική παλέτα.

Σχεδιασμένη με έμπνευση σύντομα ταξίδια και lifestyle εν κινήσει, η Nespresso επιμελείται ένα παιχνιδιάρικο, νοσταλγικό και ρετρό-εμπνευσμένο σύμπαν με τη στιλάτη και δροσερή καλοκαιρινή συλλογή. Το επίκεντρο της φετινής συλλογής είναι ο καφές Pistachio Vanilla Over Ice, μια απολαυστική και αναζωογονητική γεύση που δημιουργήθηκε για να απολαμβάνεται on ice, έτοιμη να κερδίσει τις καρδιές των καφελάτρηδων σε όλο τον κόσμο.

Παγωμένοι Καφέδες Παντού Αυτό το Καλοκαίρι

Το καλοκαίρι του 2025 υπόσχεται αναζωογόνηση χάρη στη μεγάλη ποικιλία κρύων καφέδων της Nespresso, φτιαγμένων για ηλιόλουστες ημέρες και ζεστά βράδια. Απολαύστε τη νέα γεύση Pistachio Vanilla Flavour Over Ice, όπου η πλούσια καρυδένια γεύση συναντά τη βελούδινη γλυκύτητα, ή ξανανακαλύψτε τη Coconut Vanilla Flavour Over Ice, ένα τροπικό ταξίδι σε κάθε φλιτζάνι. Για όσους αναζητούν μια επιπλέον ενίσχυση ενέργειας, ο Active Coffee+ για Vertuo, με βιταμίνη Β6 και υπέροχη γεύση αμυγδάλου και βανίλιας, θα αποτελέσει τον ιδανικό σύντροφο για να φωτίσει τη μέρα σας.

Πέρα από αυτές τις εποχιακές απολαύσεις, η μόνιμη συλλογή κρύων καφέδων της Nespresso συνεχίζει να καλύπτει κάθε επιθυμία. Επιλέξτε το απαλό Freddo Delicato ή το δυνατό Freddo Intenso για τις μηχανές Original, ενώ οι λάτρεις του Vertuo μπορούν να απολαύσουν το ζωηρό Ice Leggero ή την πλούσια γεύση του δυναμικού Ice Forte.

Ζωηρά χρώματα μηχανων και Αξεσουάρ Έτοιμα για Καλοκαίρι

Για να ολοκληρώσει τη συλλογή, η Nespresso παρουσιάζει μια σειρά από μηχανές και αξεσουάρ περιορισμένης έκδοσης, όλα σε μια χαρούμενη χρωματική παλέτα.

Στην καρδιά της συλλογής βρίσκονται οι χαρακτηριστικές αποχρώσεις Pistachio και Pastel Yellow, που προσδίδουν μια απαλή, εκλεπτυσμένη αίσθηση στις μηχανές περιορισμένης έκδοσης Vertuo Pop και Vertuo Pop+, μαζί με ένα ταίριαστο παγοθήκη και θερμός ταξιδίου. Μπορείτε να συνδυάσετε τα κομψά νέα ποτήρια Barista Mixologist Glasses με τις μηχανές και τα αξεσουάρ σε ονειρικούς παστέλ τόνους, όπως το Candy Pink Aeroccino, ιδανικό για να προσθέσετε μια παιχνιδιάρικη πινελιά χρώματος στις καλοκαιρινές σας καφεϊνικές ιεροτελεστίες. Είτε ετοιμάζετε ένα βελούδινο παγωμένο latte είτε ένα τολμηρό Freddo Espresso, αυτά τα προϊόντα φέρνουν στυλ και λειτουργικότητα σε κάθε φλιτζάνι.

Νέες Συνταγές για Κατανάλωση στο Δρόμο ή στο Σπίτι

Ανακαλύψτε όλη την ουσία αυτών των νέων και επανακυκλοφορούντων καφέδων μέσα από τις συνταγές που έχει δημιουργήσει με μαεστρία η Nespresso, σχεδιασμένες για να απογειώσουν κάθε γουλιά.

Οι λάτρεις του φιστικιού θα ενθουσιαστούν με τη συνταγή Iced Pistachio Vanilla Flavour Oat Latte, ένα κρεμώδες και απολαυστικό ρόφημα. Το πλούσιο, καρυδένιο προφίλ του δένει άψογα με τη βελούδινη υφή του γάλακτος βρώμης. Για μια δροσερή εναλλακτική, δοκιμάστε τον Coconut Vanilla Flavour Mint Iced Coffee, όπου το τροπικό άρωμα της καρύδας και η γλυκύτητα της βανίλιας συνδυάζονται με μια δροσερή, αναζωογονητική νότα μέντας.

Πέρα από αυτές τις υπογραφόμενες δημιουργίες, η Nespresso έχει επιμεληθεί μια επιλογή από απλές αλλά απολαυστικές συνταγές παγωμένου καφέ, εξασφαλίζοντας ότι κάθε ημέρα της εβδομάδας μπορείτε να απολαμβάνετε μια νέα, συναρπαστική εμπειρία καφέ. Όλες οι συνταγές είναι διαθέσιμες στο διαδίκτυο στη διεύθυνση nespresso.com/recipes.

Η Καλοκαιρινή Συλλογή Nespresso 2025 θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά και σε μπουτίκ Nespresso στην Κύπρο από τις 15 Μαΐου και για περιορισμένο χρονικό διάστημα.

Ακολουθήστε τα προφίλ @nespresso για να ενημερώνεστε για όλα τα τελευταία νέα της Nespresso.

Nespresso Cyprus

For information or orders call:

T: 8000 22 33 (Monday to Friday 9am – 17pm) or visit: www.nespresso.com.cy