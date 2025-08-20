My Home Rewards – Το στεγαστικό δάνειο που σου επιστρέφει χρήματα για να εξοπλίσεις το σπίτι σου όπως το ονειρεύτηκες!

Η απόκτηση κατοικίας είναι από τα πιο καθοριστικά βήματα στη ζωή μας. Είναι το «σήμερα» που χτίζει το «αύριο». Αν είσαι έτοιμος να κάνεις το μεγάλο βήμα και να αποκτήσεις το δικό σου σπίτι, τότε σίγουρα έχεις πολλά στο μυαλό σου: τα έξοδα, τις προθεσμίες, τη μετακόμιση, την επίπλωση, τις συσκευές, ακόμα και τα πρώτα μικρά έξοδα που πάντα προκύπτουν. Και ενώ όλα αυτά φαντάζουν συναρπαστικά, δεν παύουν να είναι μια πρόκληση.

Αυτό ακριβώς έρχεται να αλλάξει το My Home Rewards – το πρόγραμμα στεγαστικού δανείου από την Ελληνική Τράπεζα μέλος του Ομίλου Eurobank που απευθύνεται σε νέους πελάτες που θα λάβουν στεγαστικό δάνειο. Το πρόγραμμα αυτό σου προσφέρει όχι μόνο σιγουριά, αλλά και… επιβράβευση! Γιατί τώρα, στην πιο κρίσιμη αυτή στιγμή, μαζί με το δάνειο για την κατοικία σου, παίρνεις πίσω έως και €2.000 σε μετρητά για να φτιάξεις το σπίτι σου όπως το ονειρεύεσαι – και μάλιστα από την πρώτη μέρα.

Πώς θα σου φαινόταν να ξεκινάς χωρίς το άγχος των πρώτων εξόδων;

Φαντάσου να κρατάς στα χέρια σου τα κλειδιά του νέου σου σπιτιού και να ξέρεις ότι έχεις ήδη ένα ποσό στη διάθεσή σου για να αγοράσεις τα απαραίτητα – χωρίς να ανησυχείς για την κάθε απόδειξη, το κάθε ευρώ, το κάθε κόστος που συσσωρεύεται εκείνες τις πρώτες μέρες.

Με το My Home Rewards, αυτό γίνεται πραγματικότητα. Η επιβράβευση σου δίνει την ανάσα που χρειάζεσαι για να οργανώσεις καλύτερα τα οικονομικά σου και να απολαύσεις τον χώρο σου από την πρώτη στιγμή.

Κουρτίνες, καναπές, το πρώτο πλυντήριο, ο βραστήρας του πρωινού σου, τα μαξιλάρια του καναπέ, ακόμη και το τραπεζάκι που θα ακουμπήσεις το πρώτο σου ποτήρι κρασί στο νέο σου σπίτι – όλα μπορούν να γίνουν δικά σου πιο εύκολα, χωρίς έξτρα πίεση.

Στεγαστικό που σου προσφέρει… όχι μόνο δάνειο αλλά και φροντίδα

Το πρόγραμμα My Home Rewards, σου προσφέρει:

· Δάνειο για αγορά, ανέγερση ή ανακαίνιση της κύριας κατοικίας σου

· Σταθερό επιτόκιο για 3 ή 5 χρόνια (2,95% ή 3,10%), για να ξέρεις ακριβώς τι πληρώνεις

· Και το κυριότερο: επιστροφή μετρητών έως και €2.000 για να αξιοποιήσεις όπως εσύ θέλεις σε επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Για να ενταχθεί κάποιος στο My Home Rewards, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για νέο στεγαστικό δάνειο, για την απόκτηση κύριας κατοικίας και να πληροί τα τραπεζικά κριτήρια επιλεξιμότητας. Το ποσό της επιβράβευσης εξαρτάται από το ποσό του δανείου που εγκρίνεται και εκταμιεύεται.

Οργάνωσε. Εξόπλισε. Απόλαυσε.

Το ποσό που λαμβάνεις, πιστώνεται απευθείας στο Mple Rewards App και μπορεί να αξιοποιηθεί σε αγορές για την επίπλωση και τον εξοπλισμό της κατοικίας σου από τους συνεργαζόμενους εμπόρους. Εσύ απλώς επιλέγεις τι χρειάζεσαι, χωρίς να βάλεις βαθιά το χέρι στην τσέπη – γιατί κάποιος ήδη φρόντισε να σε ανταμείψει γι’ αυτή τη μεγάλη απόφαση.

Έτσι, με αυτόν τον τρόπο, μπορείς να μειώσεις τα πρώτα σου έξοδα και να απολαύσεις ένα ολοκληρωμένο και ζεστό σπίτι από την πρώτη κιόλας εβδομάδα

Συνεργαζόμενοι προμηθευτές στο πρόγραμμα είναι: IKEA, Stephanis, MegaElectric, Dimco, Scandia, Papanicolaou Blinds, Solomou Garden Centre. Έτσι, μπορείς να καλύψεις έξοδα για έπιπλα, ηλεκτρικές συσκευές, φωτιστικά, είδη διακόσμησης και πολλά άλλα με ευκολία και σιγουριά.

Η αίτηση γίνεται εύκολα – ακόμα και από το κινητό σου

Η Ελληνική Τράπεζα μέλος του Ομίλου Eurobank, προσφέρει ψηφιακή αίτηση στεγαστικού μέσω του Hellenic Bank Mobile App. Ακολουθείς εύκολα τα βήματα: επιλέγεις το ποσό του δανείου, υπολογίζεις την προσφορά, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και υποβάλλεις την αίτηση ηλεκτρονικά.

Εναλλακτικά, επισκέψου τη σελίδα του προγράμματος My Home Rewards, ή όρισε προσωπική συνάντηση με λειτουργό μέσω της υπηρεσίας Book A Meeting – είτε διαδικτυακά είτε σε κατάστημα, ή κάλεσε στο 8000 9999 (χωρίς χρέωση από Κύπρο) ή στείλε email στο customerservice@hellenicbank.com.

My Home Rewards – Γιατί κάθε νέο σπίτι αξίζει να ξεκινά με χαμόγελο

Αυτό δεν είναι απλώς ένα δάνειο. Είναι το πρώτο βήμα για μια πιο όμορφη, οργανωμένη και άνετη ζωή. Μην αφήσεις την ευκαιρία να πάει χαμένη. Το σπίτι των ονείρων σου... σε περιμένει!