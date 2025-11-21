Προς πιλοτική εφαρμογή το «Κόκκινο Κουμπί» - Τι λέει το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου

Το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου ανακοινώνει ότι η υπηρεσία «Κόκκινο Κουμπί» εισέρχεται στην τελική ευθεία προετοιμασίας και αναμένεται να τεθεί σε πιλοτική εφαρμογή μέσα στους επόμενους μήνες.

Σε σημερινή ανακοίνωσή του, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου αναφέρει ότι η μέχρι σήμερα καθυστέρηση στην υλοποίηση του έργου οφείλεται σε μια σειρά από απαραίτητες προσαρμογές και σημαντικές βελτιώσεις, ούτως ώστε η υπηρεσία να λειτουργήσει με τον μέγιστο δυνατό βαθμό ασφάλειας, αξιοπιστίας, εγκυρότητας και αποτελεσματικότητας.

«Δυστυχώς, το ζήτημα τείνει να αναδειχθεί σε προϊόν πολιτικής αντιπαλότητας, χωρίς να έχει προηγουμένως ζητηθεί η άποψη του Παρατηρητηρίου σχετικά με την εξέλιξη πορείας του έργου», σημειώνει.

Συγκεκριμένα, το Παρατηρητήριο αναφέρει πως η αναπροσαρμογή του χρονοδιαγράμματος σχετίζεται με την ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας, την επικαιροποίηση πρωτοκόλλων ανταπόκρισης, την αναβάθμιση και υλοποίηση εκπαιδευτικού προγράμματος, τη εξασφάλιση κατάλληλου χώρου λειτουργίας και οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις.

Σύμφωνα με το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου, η υπηρεσία «Κόκκινο Κουμπί» βασίζεται σε σύγχρονα τεχνολογικά συστήματα ειδοποίησης και διαχείρισης περιστατικών τα οποία έχουν βελτιωθεί σημαντικότατα από την ημερομηνία αρχικής έγκρισης του προγράμματος, σημειώνοντας ότι η επιλογή, παραμετροποίηση και δοκιμή της νέας τεχνολογίας απαίτησαν επιπρόσθετο χρόνο, ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι το «Κόκκινο Κουμπί» θα ανταποκρίνεται άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς τεχνικά προβλήματα σε πραγματικές συνθήκες.

Εξάλλου, αναφέρει ότι τα πρωτόκολλα ανταπόκρισης σε περιστατικά έκτακτης ή μη ανάγκης αναθεωρήθηκαν και επικαιροποιήθηκαν, για να είναι πλήρως εναρμονισμένα με τα σημερινά δεδομένα, αλλά και με τις ιδιαιτερότητες των αναγκών των ηλικιωμένων.

Επίσης, υπογραμμίζει ότι η ενδελεχής εκπαίδευση του προσωπικού και των συνεργατών αποτελεί ουσιαστικό και σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή λειτουργία της υπηρεσίας. Για τον σκοπό αυτό, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα επανασχεδιάστηκε, ούτως ώστε να καλύπτει τόσο τεχνικές δεξιότητες όσο και ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις στην επικοινωνία με τα άτομα τρίτης ηλικίας, τη διαχείριση κρίσεων και τον σεβασμό στην αξιοπρέπεια και την αυτονομία τους, ενώ συμπληρώνει ότι η κατακόρυφη αύξηση των ενοικίων δημιούργησε σημαντικές δυσκολίες στην εξεύρεση κατάλληλου, λειτουργικού και οικονομικά βιώσιμου χώρου για τη στέγαση της υπηρεσίας.

Παράλληλα, έγιναν οι αναγκαίες οργανωτικές και διοικητικές ρυθμίσεις, ώστε να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της υπηρεσίας, η ορθή διαχείριση των δεδομένων και η συμμόρφωση με το ισχύον νομικό πλαίσιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ανακοινώθηκε πρόσφατα σχετική αγγελία πρόσληψης Ψυχολόγων και Κοινωνικών Λειτουργών με καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών τις 30 Νοεμβρίου 2025.

Όπως επισημαίνει η Διοίκηση του Οργανισμού, «προτιμήσαμε να καθυστερήσουμε την έναρξη της υπηρεσίας, ούτως ώστε το Κόκκινο Κουμπί να λειτουργήσει ορθολογιστικά από την πρώτη μέρα, παρά να επισπεύσουμε τη διαδικασία εις βάρος της ποιότητας και της ασφάλειας».

«Ζητούμε την κατανόηση όλων όσοι αναμένουν με ενδιαφέρον την έναρξη της πιλοτικής φάσης και δεσμευόμαστε ότι μέσα στους επόμενους μήνες η υπηρεσία θα είναι σε θέση να εξυπηρετεί τους πρώτους ωφελούμενους», συμπληρώνει.

Επιπρόσθετα τονίζει ότι «παρά τις συνεχείς προκλήσεις παραμένει σταθερά προσηλωμένο στον στόχο του να προσφέρει ένα αποτελεσματικό δίχτυ προστασίας και στήριξης στα άτομα τρίτης ηλικίας μέσα από μια αξιόπιστη και ανθρωποκεντρική υπηρεσία».

Τέλος, το Παρατηρητήριο Τρίτης Ηλικίας Κύπρου αναφέρει πως θα επανέλθει σύντομα για την ακριβή ημερομηνία έναρξης της πιλοτικής λειτουργίας, τα κριτήρια συμμετοχής και τον τρόπο υποβολής αιτήσεων, πάντοτε σε στενή συνεργασία με το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Πηγή: ΚΥΠΕ