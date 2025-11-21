Τα Χριστουγεννιάτικα Χωριά ανοίγουν τις πύλες τους – Εορταστική ατμόσφαιρα σε οκτώ κοινότητες της Κύπρου (βίντεο)

Σε έναν μήνα αποχαιρετούμε το 2025 και Δήμοι και Κοινότητες σε όλη την Κύπρο φορούν ξανά τα γιορτινά τους, μεταμορφώνοντας τις πλατείες και τα σοκάκια σε Χριστουγεννιάτικα Χωριά. Πρόκειται για έναν θεσμό που καθιερώνεται πλέον για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά υπό την αιγίδα του υφυπουργείου Τουρισμού.

Από αύριο, 22 Νοεμβρίου 2025, τα οκτώ Χριστουγεννιάτικα Χωριά ανοίγουν επίσημα για το κοινό και θα λειτουργούν μέχρι τα Θεοφάνια, στις 6 Ιανουαρίου 2026, προσφέροντας ένα πλούσιο εορταστικό πρόγραμμα.

Οι φετινοί προορισμοί είναι οι εξής:

Αγρός

Δερύνεια

Κακοπετριά

Καλοπαναγιώτης

Κυπερούντα

Λεύκαρα

Στατός–Άγιος Φώτιος

Φικάρδου

Σύμφωνα με το υφυπουργείο, κάθε χωριό θα ντυθεί με λαμπερές χριστουγεννιάτικες διακοσμήσεις και θα φιλοξενήσει ξύλινα σπιτάκια με τοπικά προϊόντα, παραδοσιακές λιχουδιές και χειροποίητες δημιουργίες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης βιωματικά εργαστήρια χειροτεχνίας και οινογαστρονομίας, οργανωμένες εξορμήσεις στη φύση, όπως πεζοπορίες και ποδηλατικές διαδρομές καθώς και ξεναγήσεις που θα αναδεικνύουν την ιστορία και την ταυτότητα κάθε κοινότητας. Μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν εκπλήξεις και θεματικές δραστηριότητες καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Το Υφυπουργείο Τουρισμού επισημαίνει ότι στόχος είναι ο θεσμός να εξελίσσεται χρόνο με τον χρόνο, ενισχύοντας τον τοπικό χαρακτήρα κάθε χωριού και προσφέροντας μια αυθεντική, ζεστή χριστουγεννιάτικη εμπειρία τόσο σε Κύπριους όσο και σε επισκέπτες από το εξωτερικό.

Τα «Χριστουγεννιάτικα Χωριά» υπόσχονται και φέτος να αποτελέσουν έναν από τους πιο δημοφιλείς γιορτινούς προορισμούς του νησιού, συνδυάζοντας παράδοση, φύση και εορταστική μαγεία.