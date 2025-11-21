Χριστοδουλίδης: «Η θυσία των 105 ανδρών της ΕΛΔΥΚ θα δικαιωθεί μέσα από την απελευθέρωση της Κύπρου»

Η θυσία των 105 ανδρών της ΕΛΔΥΚ που υπερασπίστηκαν μέχρι εσχάτων την Κυπριακή Δημοκρατία θα δικαιωθεί μόνο μέσα από την απελευθέρωση της Κύπρου, είπε την Παρασκευή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε χαιρετισμό του στη δεξίωση που παρέθεσε στο Προεδρικό Μέγαρο προς τιμή των στελεχών της ΕΛΔΥΚ, με αφορμή την Ημέρα Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Σημείωσε ότι, «με πολλά χρόνια καθυστέρηση», η Κυπριακή Δημοκρατία τίμησε σήμερα τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ που πολέμησαν για την ελευθερία της Κύπρου.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης είπε ότι «είναι με αισθήματα σεβασμού, αισθήματα εθνικής υπερηφάνειας που σας καλωσορίζω στο Προεδρικό Μέγαρο σε αυτή τη σεμνή τελετή που διοργανώνουμε προς τιμή της Ελληνικής Δύναμης Κύπρου, με την ευκαιρία της σημερινής διπλής εορτής, των Εισοδείων της υπεραγίας Θεοτόκου και των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων».

Σε συνέχεια της πρωινής δοξολογίας και αργότερα της «ιστορικής τελετής» που πραγματοποιήθηκε το μεσημέρι παρουσία του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας, είπε, «σας υποδεχόμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο, ένα χώρο με υψηλό συμβολισμό, εις ένδειξη εκτίμησης, τιμής αλλά και παντοτινής ευγνωμοσύνης προς την ΕΛΔΥΚ και γενικότερα τις Ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις».

Στη δεξίωση παρέστησαν 15 από τους άνδρες της ΕΛΔΥΚ που υπηρέτησαν στην Κύπρο «τις μέρες της βάρβαρης τουρκικής εισβολής το 1974 και πότισαν με το αίμα τους τα χώματα της Κύπρου», ανέφερε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης.

«Είναι αυτοί οι αγωνιστές που κράτησαν ψηλά την πολεμική σημαία της ΕΛΔΥΚ την οποία με πολλά χρόνια καθυστέρηση η Κυπριακή Δημοκρατία τίμησε σήμερα. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο τον κυπριακό λαό την ώρα της μεγάλης δοκιμασίας», πρόσθεσε.

«Διερμηνεύοντας τα συναισθήματα του συνόλου των Ελλήνων της Κύπρου επιθυμώ ακόμη μια φορά, δημόσια να εκφράσω την απεριόριστη εκτίμηση μας προς τους αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες της ΕΛΔΥΚ οι οποίοι υπερασπίστηκαν την ανεξαρτησία, την εδαφική ακεραιότητα και την κυριαρχία της Κυπριακής Δημοκρατίας, γράφοντας ιστορίες απαράμιλλου σθένους και ανδρείας», είπε.

Σημείωσε ακόμη ότι σήμερα, είχε «το προνόμιο εκ μέρους της κυπριακής Πολιτείας να απονείμω την οφειλόμενη τιμή της Πολιτείας της Κυπριακής Δημοκρατίας προς την ΕΛΔΥΚ και την πολεμική της σημαία η οποία φέρει το αίμα των τιμημένων ανδρών της». «Μια οφειλόμενη τιμή προς τα 105 εκείνα παιδιά που θυσιάστηκαν και υπερασπίστηκαν μέχρι εσχάτων την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία συμπληρώνει φέτος 65 χρόνια ζωής», είπε. Πρόσθεσε ότι η θυσία αυτών των 105 ανδρών θα δικαιωθεί «μόνο μέσα από την απελευθέρωση της Κύπρου για την οποία αυτοί οι αγωνιστές έγιναν το φωτεινό παράδειγμα αυτοθυσίας». Δήλωσε ότι, προς αυτή την κατεύθυνση, «της απελευθέρωσης και της επανένωσης της πατρίδας μας αγωνιζόμαστε ακατάπαυστα σε συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση και τον ελληνικό λαό, στη βάση συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού».

Τέλος, ευχήθηκε σε όλες και όλους «κάθε καλό, υγεία και ευτυχία».