Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας 2025: Οι νέοι αναλαμβάνουν δράση για τη βιώσιμη ανάπτυξη

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας έχει ως στόχο να προβάλει τον καίριας σημασίας ρόλο των νέων στην εξέλιξη και στη διαμόρφωση ενός καλύτερου αύριο, για την κοινωνία στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται. Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ) τιμά αυτή την ημέρα – η οποία θεσπίστηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών – αναγνωρίζοντας τους νέους ως τους πρωταγωνιστές της αλλαγής και επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή του να τους υποστηρίξει έμπρακτα, ώστε να ανακαλύψουν και να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους.

Η φετινή θεματική, «Δράσεις Νεολαίας για υλοποίηση των Στόχων της Βιώσιμης Ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο», αναδεικνύει τον ξεχωριστό ρόλο των νέων στη μετατροπή των παγκόσμιων στόχων σε τοπικές, κοινοτικές δράσεις. Οι νέοι αποτελούν έναν απαραίτητο εταίρο σε αυτή την προσπάθεια, αφού με τη δημιουργικότητα, την οξυδέρκειά τους, αλλά και με το χτίσιμο ισχυρών κοινοτικών σχέσεων, μετατρέπουν τις πολιτικές σε πράξεις. Δεδομένου ότι πάνω από το 65% των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (SDGs) συνδέεται με την τοπική διακυβέρνηση, η συμμετοχή της νεολαίας είναι πέρα για πέρα αναγκαία.

Ο ΟΝΕΚ στο πλευρό των νέων

Στην κατεύθυνση αυτή, ο ΟΝΕΚ, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας, τονίζει τον ουσιαστικό ρόλο των τοπικών και περιφερειακών κυβερνήσεων. Αυτές οι αρχές, ως οι πιο κοντινές στις κοινότητες, βρίσκονται στη μοναδική θέση να δημιουργήσουν ένα περιβάλλον χωρίς αποκλεισμούς, να διαθέσουν πόρους και να καθιερώσουν μηχανισμούς για τη συμμετοχή των νέων στον τοπικό σχεδιασμό και τη λήψη αποφάσεων. Ενσωματώνοντας τις προτεραιότητες της νεολαίας στις τοπικές και περιφερειακές στρατηγικές και ενισχύοντας τις συνεργασίες με οργανώσεις νεολαίας, μπορούν να μετατρέψουν τις ιδέες τους σε λύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο.

Αυτό, άλλωστε, είναι και το μήνυμα της προέδρου του ΟΝΕΚ. Η κα Κωνσταντίνα Αχιλλέως, υπογραμμίζει ότι «η Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας μάς υπενθυμίζει τη δύναμη που έχει κάθε νέος και κάθε νέα για να συμβάλουν ουσιαστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική πρόοδο. Γιατί η νεολαία δεν είναι απλώς το μέλλον, αλλά το παρόν της αλλαγής, της συμμετοχής και της δημιουργίας.».

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), πιστός στη δέσμευσή του για ενδυνάμωση της νεολαίας, βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό των νέων, προσφέροντάς τους τα εφόδια για να εξελιχθούν. Μέσα από τα Πολύκεντρα Νεολαίας που λειτουργούν σε κάθε επαρχία, παρέχονται εξειδικευμένες υπηρεσίες και προγράμματα, που καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αναγκών, από τη συμβουλευτική υποστήριξη και την απόκτηση δεξιοτήτων, μέχρι τη δημιουργική απασχόληση και την ενεργό συμμετοχή στα κοινά.

Η νεολαία στο επίκεντρο

Η φετινή Παγκόσμια Ημέρα Νεολαίας αποκτά πρόσθετη σημασία, καθώς συμπίπτει με την επέτειο των 30 χρόνων από την έγκριση του Παγκόσμιου Προγράμματος Δράσης για τη Νεολαία. Αυτό το πρόγραμμα παραμένει ένα καθοδηγητικό πλαίσιο για την αναγνώριση των νέων ως βασικών συντελεστών στη βιώσιμη ανάπτυξη και τη συμμετοχική διακυβέρνηση, αρχές που αντικατοπτρίζονται άμεσα στο φετινό θέμα.

Ο ΟΝΕΚ απευθύνει κάλεσμα για ουσιαστικές πολιτικές και προγράμματα που ενισχύουν τις τοπικές πρωτοβουλίες των νέων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης. Η στήριξη της νεολαίας σήμερα αποτελεί επένδυση σε ένα καλύτερο, πιο δίκαιο και βιώσιμο αύριο για όλους.