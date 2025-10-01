Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα στο Μόναχο - Προηγήθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί

Σε απεργιακό κλοιό σήμερα η Ελλάδα - Αντιδρούν για το νέο εργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας έβαλαν σήμερα λουκέτο, καθώς υπολειτουργούν υπηρεσίες, συγκοινωνίες, σχολεία και νοσοκομεία ενώ σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας.

Σε απεργιακό κλοιό βρίσκεται σήμερα η Ελλάδα καθώς οι εργαζόμενοι αντιδρούν για το νέο εργατικό νομοσχέδιο της κυβέρνησης. 

Δημόσιος και ιδιωτικός τομέας έβαλαν σήμερα λουκέτο, καθώς υπολειτουργούν υπηρεσίες, συγκοινωνίες, σχολεία και νοσοκομεία ενώ σε όλες τις μεγάλες πόλεις θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας. 

ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και ΠΑΜΕ κάλεσαν τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν στην 24ωρη πανελλαδική γενική απεργία αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο ενώ το κεντρικό συλλαλητήριο πραγματοποιείται στις 11:00 στο κέντρο της Αθήνας.

Στην 24ωρη απεργία συμμετέχουν και οι εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι στα νοσοκομείο και οι εκπαιδευτικοί. 

Οι πτήσεις πραγματοποιούνται κανονικά ενώ τα δρομολόγια στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν τροποποιηθεί, προκειμένου να εξυπηρετήσουν τους διαδηλωτές.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ

