Κλειστό το Oktoberfest μετά από απειλή για βόμβα στο Μόναχο - Προηγήθηκαν εκρήξεις και πυροβολισμοί

Συναγερμός έχει σημάνει από τα ξημερώματα της Τετάρτης στο βόρειο Μόναχο, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί και ειδικές δυνάμεις, καθώς και πυροτεχνουργοί, ενώ οι αρχές εξετάζουν πιθανή σύνδεση με το Oktoberfest. Ως προληπτικό μέτρο, η γιορτή της μπύρας παρέμεινε το πρωί κλειστή.

Σημειώνεται ότι τουλάχιστον ένας θάνατος ενδέχεται να συνδέεται με την έκρηξη σε ένα κτίριο κατοικιών νωρίς σήμερα, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία του Μονάχου, προκλήθηκε σκόπιμα και αποτελεί μέρος μιας οικογενειακής διαμάχης. Δεν ήταν αμέσως σαφές εάν ο νεκρός ήταν ο ύποπτος δράστης ή κάποιος άλλος.

Οι Αρχές ανακάλυψαν την απειλή για βόμβα στο Oktoberfest σε μια επιστολή από τον φερόμενο δράστη. Η Αστυνομία έψαξε το εκθεσιακό κέντρο για άλλα εκρηκτικά μηχανισμούς και ζήτησε από τους εργαζόμενους να εγκαταλείψουν την περιοχή. Οι αρχές δήλωσαν ότι το φεστιβάλ θα παραμείνει κλειστό τουλάχιστον μέχρι τις 5 μ.μ. τοπική ώρα.

Σε ανακοίνωση της Αστυνομίας αναφέρεται: «Αυτή τη στιγμή ερευνούμε όλες τις πιθανές κατευθύνσεις. Εξετάζουμε πιθανές συνδέσεις με άλλα μέρη στο Μόναχο, μεταξύ των οποίων και το Theresienwiese».

Σημειώνεται ότι το Oktoberfest είναι το μεγαλύτερο παγκοσμίως λαϊκό πανηγύρι που λαμβάνει χώρα στο Μόναχο κάθε χρόνο στην πλατεία Τερέζινβισε της περιοχής Λούντβιχσφορστατ-Ίζαρφορστατ. Διαρκεί δύο εβδομάδες και λήγει το πρώτο Σαββατοκύριακο του Οκτωβρίου.

Το Reuters δημοσίευσε ένα χάρτη που δείχνει την τοποθεσία του φεστιβάλ και την απόσταση από το σημείο όπου σήμανε συναγερμός για βόμβα.

Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας Bild, σημειώθηκαν εκρήξεις αλλά και πυροβολισμοί στην πόλη. Περίπου στις 04:40 η πυροσβεστική δέχθηκε κλήση για πυρκαγιά σε κατοικία, ενώ λίγο αργότερα καταγράφηκαν αναφορές για δυνατούς κρότους.

Λίγη ώρα μετά, εντοπίστηκε ανδρική σορός με τραύματα από πυροβόλο όπλο κοντά στη λίμνη Lerchenauer. Η αστυνομία εκτιμά ότι ο νεκρός είχε προηγουμένως παγιδεύσει με εκρηκτικά το σπίτι –που σύμφωνα με τις πληροφορίες ανήκε στους γονείς του– και στη συνέχεια το έβαλε φωτιά, προτού αυτοκτονήσει.

Ο άνδρας βρέθηκε με σακίδιο στην πλάτη, γεγονός που προκαλεί ανησυχία στις αρχές ότι μπορεί να περιέχει εκρηκτικά. Οι πυροτεχνουργοί βρίσκονται στο σημείο και ελέγχουν την περιοχή, ενώ αρχικά η πρόσβαση των αστυνομικών έγινε μόνο με ελικόπτερο για λόγους ασφαλείας.

Οι αρχές αναζητούν και ένα ακόμη άτομο που θεωρείται αγνοούμενο. Σύμφωνα με την αστυνομία, από την παρουσία του δεν προκύπτει κίνδυνος. Η λίμνη Lerchenauer απέχει περίπου πέντε λεπτά με το αυτοκίνητο από την κατοικία που τυλίχθηκε στις φλόγες.

Η αστυνομία έχει αποκλείσει μια μεγάλη περιοχή στην οδό Lerchenauer Straße, στο βόρειο τμήμα του Μονάχου, και συμβουλεύει τους κατοίκους και τους οδηγούς να αποφύγουν την περιοχή ή να την παρακάμψουν. Το σχολείο που βρίσκεται κοντά, το δημοτικό και γυμνάσιο στην οδό Toni-Pfülf-Straße, θα παραμείνει κλειστό μέχρι την ολοκλήρωση της έρευνας, σύμφωνα με την αστυνομία.

Πηγή: protothema.gr