Η Emirates προχωρά σε αλλαγές στους κανόνες ασφαλείας για τη χρήση power banks από τους επιβάτες εντός του αεροσκάφους

Κύπρος, 18 Αυγούστου 2025: Από την 1η Οκτωβρίου 2025, η χρήση οποιουδήποτε είδους power bank απαγορεύεται εντός των αεροσκαφών της Emirates. Ένα power bank είναι μια φορητή, επαναφορτιζόμενη συσκευή που έχει σχεδιαστεί κυρίως για να παρέχει ενέργεια σε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές, όπως smart phones, tablet, φορητούς υπολογιστές και κάμερες. Οι επιβάτες της Emirates εξακολουθούν να επιτρέπεται να μεταφέρουν ένα power bank στην καμπίνα του αεροσκάφους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αναφέρονται παρακάτω, όμως τα power banks δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της πτήσης – ούτε για τη φόρτιση άλλων συσκευών, ούτε για να φορτίζονται τα ίδια μέσω της παροχής ρεύματος του αεροσκάφους.

Οι νέοι κανονισμοί της Emirates περιλαμβάνουν:

· Οι επιβάτες της Emirates επιτρέπεται να μεταφέρουν μία (1) συσκευή power bank κάτω των 100 Watt Hours.

· Δεν επιτρέπεται η χρήση του power bank για τη φόρτιση προσωπικών συσκευών κατά τη διάρκεια της πτήσης.

· Δεν επιτρέπεται η φόρτιση του power bank μέσω της παροχής ρεύματος του αεροσκάφους.

· Όλα τα power banks που γίνονται αποδεκτά για μεταφορά πρέπει να φέρουν ευδιάκριτες πληροφορίες για την ενεργειακή τους χωρητικότητα.

· Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση του power bank στο επάνω ντουλάπι αποθήκευσης (overhead bin) – πρέπει να τοποθετείται είτε στην τσέπη του καθίσματος είτε σε τσάντα κάτω από το κάθισμα.

· Η μεταφορά power bank στις παραδοτέες αποσκευές δεν επιτρέπεται (ισχύων κανονισμός).

Γιατί εφαρμόζει η Emirates αυτή την αλλαγή;

Μετά από μια εκτενή αξιολόγηση ασφάλειας, η Emirates υιοθετεί μια αυστηρή και προληπτική στάση για τη μείωση του κινδύνου που σχετίζεται με τη χρήση power banks κατά τη διάρκεια της πτήσης. Τα τελευταία χρόνια έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στη χρήση power banks από τους επιβάτες, γεγονός που έχει οδηγήσει σε αυξανόμενο αριθμό περιστατικών που σχετίζονται με μπαταρίες λιθίου κατά τη διάρκεια πτήσεων σε ολόκληρη την αεροπορική βιομηχανία.

Τα power banks χρησιμοποιούν κυρίως μπαταρίες ιόντων λιθίου ή πολυμερούς λιθίου και λειτουργούν ως φορητές μονάδες ενέργειας σχεδιασμένες για τη φόρτιση συσκευών εν κινήσει. Οι μπαταρίες αυτές περιέχουν ιόντα λιθίου σε ένα ηλεκτρολυτικό διάλυμα. Τα ιόντα κινούνται μέσα από τον ηλεκτρολύτη, μετακινούμενα μεταξύ δύο ηλεκτροδίων καθώς η μπαταρία φορτίζεται και εκφορτίζεται. Εάν η μπαταρία υπερφορτιστεί ή υποστεί ζημιά, ενδέχεται να προκληθεί το φαινόμενο της «θερμικής διαφυγής». Η θερμική φυγή στις μπαταρίες είναι μια αυτοενισχυόμενη διαδικασία κατά την οποία η παραγωγή θερμότητας μέσα σε ένα στοιχείο της μπαταρίας υπερβαίνει την ικανότητά του να αποβάλλει τη θερμότητα, οδηγώντας σε ταχεία και ανεξέλεγκτη αύξηση της θερμοκρασίας. Αυτό μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, όπως φωτιά, εκρήξεις και έκλυση τοξικών αερίων.

Τα περισσότερα κινητά τηλέφωνα και οι τεχνολογικά εξελιγμένες συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες λιθίου διαθέτουν εσωτερικό σύστημα σταδιακής φόρτισης, δηλαδή ένα σύστημα που προσθέτει αργά και σταδιακά ρεύμα στη μπαταρία ώστε να αποτρέπεται η υπερφόρτιση. Ωστόσο, πολλά βασικά μοντέλα power bank ενδέχεται να μην διαθέτουν αυτό το προληπτικό σύστημα, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο. Για τον λόγο αυτό, όλα τα power banks υπόκεινται στους νέους κανονισμούς που εφαρμόζονται στις πτήσεις της Emirates.

Οι νέοι κανονισμοί της Emirates θα μειώσουν σημαντικά τους κινδύνους που σχετίζονται με τα power banks, απαγορεύοντας τη χρήση τους κατά τη διάρκεια της πτήσης. Η αποθήκευση των power banks σε προσβάσιμα σημεία μέσα στην καμπίνα διασφαλίζει ότι, σε μια σπάνια περίπτωση πυρκαγιάς, το εκπαιδευμένο πλήρωμα καμπίνας μπορεί να επέμβει άμεσα και να κατασβέσει τη φωτιά.

Η ασφάλεια αποτελεί βασική αξία της Emirates και θεμέλιο λίθο όλων των λειτουργιών και πρακτικών της. Η Emirates παραμένει σταθερά προσηλωμένη στη διατήρηση και συνεχή βελτίωση των επιπέδων ασφάλειας, διασφαλίζοντας την προστασία των επιβατών και του προσωπικού της ανά πάσα στιγμή.