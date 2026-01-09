Χαρμαντζί: Θα ενώσουμε την πόλη μέσα από το ποτάμι

Οι δύο τοπικοί αξιωματούχοι της διαιρεμένης πόλης της Λευκωσίας περιηγήθηκαν την Πέμπτη κατά μήκος του ποταμού Πεδιαίου, προκειμένου να δουν από κοντά τις εργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη για την ολοκλήρωση ενός Γραμμικού Πάρκου μήκους 15 χιλιομέτρων, το οποίο θα ενώσει την πρωτεύουσα, τουλάχιστον για πεζούς και ποδηλάτες.

Ο δήμαρχος Λευκωσίας Χαράλαμπος Προύντζος και ο Τουρκοκύπριος ομόλογός του Μεχμέτ Χαρμαντζί επισκέφθηκαν την περιοχή όπου το υφιστάμενο Γραμμικό Πάρκο μήκους 11 χιλιομέτρων στα νότια θα επεκταθεί, διασχίζοντας τη νεκρή ζώνη, ώστε να περιλάβει επιπλέον 4 χιλιόμετρα στα βόρεια της πόλης, ακολουθώντας τη διαδρομή του ποταμού Πεδιαίου.

Ο κ. Χαρμαντζί χαρακτήρισε τη μέρα ιστορική. «Οι προκάτοχοί μας ένωσαν την πόλη από κάτω. Τώρα θα ενώσουμε την πόλη με το ποτάμι», ανέφερε.

Ο κ. Προύντζος ανέφερε ότι εδώ και πολύ καιρό υπήρχε το όραμα να επανενωθεί η Λευκωσία μέσα από το ποτάμι, το οποίο ιστορικά αποτελούσε τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στα βουνά και τη θάλασσα.

Οι δύο δημάρχοι ευχαρίστησαν την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη χρηματοδότηση του έργου, καθώς και το UNDP, το οποίο είναι αρμόδιο για την επίβλεψη της υλοποίησής του.

Μια ενιαία πράσινη διαδρομή 15 χιλιομέτρων για την πόλη

Η πρώτη φάση του έργου – ένα τμήμα μήκους 1,2 χιλιομέτρων που συνδέει το οδόφραγμα του Λήδρα Πάλας με τον ποταμό Πεδιαίο, αναβαθμισμένο για ασφαλή χρήση από ποδηλάτες και πεζούς – βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Μαρτίου, με κόστος περίπου 460.000 ευρώ.

Η διαδικασία προκήρυξης προσφορών για τη δεύτερη φάση αναμένεται να ξεκινήσει εντός του μήνα, με την υπογραφή του συμβολαίου να τοποθετείται χρονικά έως τον Μάιο. Η φάση αυτή περιλαμβάνει 2.850 μέτρα διαδρομής για ποδηλάτες και πεζούς, με υπερυψωμένα μονοπάτια και γέφυρες, καθώς και τη δημιουργία τριών νέων χώρων αναψυχής εντός της κοίτης του ποταμού. Λόγω της ανάγκης προστασίας της χλωρίδας και της πανίδας (χελώνες, βατράχια) που έχουν εγκατασταθεί στον ποταμό, οι εργασίες θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις περιόδους αναπαραγωγής. Ως εκ τούτου, η ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης εκτιμάται ότι θα απαιτήσει ενάμιση χρόνο.

Μέχρι τον Ιανουάριο του 2028, οι κάτοικοι της πρωτεύουσας αναμένεται να έχουν τη δυνατότητα να περπατούν, να τρέχουν, να κάνουν ποδήλατο ή να κινούνται με όποιον ρυθμό επιθυμούν, διασχίζοντας την πόλη κατά μήκος μιας ενιαίας διαδρομής 15 χιλιομέτρων που ακολουθεί τον ποταμό Πεδιαίο.

Σύμφωνα με το UNDP, το έργο «στοχεύει στην αποκατάσταση φυσικών οικοτόπων, στη δημιουργία κοινόχρηστων δημόσιων χώρων και στην ενίσχυση των δεσμών της κοινότητας στη Λευκωσία».

Παράλληλα, θα διατηρήσει και θα αναβαθμίσει το οικοσύστημα του ποταμού, προσφέροντας ταυτόχρονα αντιπλημμυρική προστασία και έλεγχο της διάβρωσης. Οι διοργανωτές του έργου εκτιμούν ότι θα προσελκύει τουλάχιστον 250.000 επισκέπτες ετησίως.