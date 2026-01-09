Επεξηγηματικός οδηγός Τμήματος Φορολογίας για αλλαγές στη φορολόγηση

Επεξηγηματικό οδηγό εφαρμογής της φορολογικής μεταρρύθμισης για φυσικά πρόσωπα που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, ανάρτησε στην ιστοσελίδα του το Τμήμα Φορολογίας, δίνοντας πληροφορίες και οδηγίες για το φόρο εισοδήματος και τη διεκδίκηση φορολογικών εκπτώσεων.

Η φορολογική μεταρρύθμιση ξεκινά να εφαρμόζεται από το φορολογικό έτος 2026, για το οποίο η φορολογική δήλωση θα υποβληθεί εντός του έτους 2027 (η προθεσμία υποβολής είναι μέχρι την 31η Ιουλίου 2027).

Το αφορολόγητο ποσό (δηλαδή το φορολογητέο εισόδημα επί του οποίου επιβάλλεται φορολογικός συντελεστής 0%) έχει αυξηθεί από €19.500 σε €22.000 με εφαρμογή από το φορολογικό έτος 2026 και μετά.

Για το φορολογικό έτος 2025, με βάση τη σχετική νομοθεσία και το σχετικό Διάταγμα που έκδωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, τα άτομα που έχουν μεικτό εισόδημα που ξεπερνά το ποσό των €19.500 έχουν υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης.

Από το φορολογικό έτος 2026, άτομο που: (α) έχει μεικτό εισόδημα (το εισόδημα πριν την αφαίρεση οποιωνδήποτε απαλλαγών ή εκπτώσεων) που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 5 του περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμου2 , ή (β) είναι φορολογικός κάτοικος Κύπρου3 και έχει συμπληρώσει το 25o έτος της ηλικίας του αλλά όχι το 71ο έτος, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους, ανεξαρτήτου εισοδήματος, έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση. Το Υπουργικό Συμβούλιο διατηρεί την εξουσία με Διάταγμά του να απαλλάσσει κατηγορίες προσώπων από την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης

Άτομο που δεν έχει μεικτό εισόδημα και μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του φορολογικού έτους (α) δεν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του ή (β) έχει συμπληρώσει το 71ο έτος της ηλικίας του, δεν έχει υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση.

Νέες προσωπικές εκπτώσεις

Η φορολογική μεταρρύθμιση εισάγει μια σειρά από σημαντικές νέες προσωπικές εκπτώσεις που στοχεύουν στην ελάφρυνση των φυσικών προσώπων που είναι φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου, με βάση την οικογενειακή τους κατάσταση και εισοδηματικά κριτήρια, για: • Εξαρτώμενα τέκνα • Δαπάνη για ενοίκιο ή τόκους εξυπηρετούμενου στεγαστικού δανείου, κύριας κατοικίας • Δαπάνη για ενεργειακή αναβάθμιση κύριας κατοικίας και αγορά ηλεκτρικού οχήματος.

Αυτές οι νέες προσωπικές εκπτώσεις δεν μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα επί του οποίου υπολογίζεται η μέγιστη έκπτωση του 1/5 για ασφάλιστρα, εισφορά ΓεΣΥ και εισφορές σε ταμεία και σχέδια4 , και χορηγούνται επιπρόσθετα.

Οι νέες προσωπικές εκπτώσεις δηλώνονται στο Έντυπο Τ.Φ.59-Δήλωση για διεκδίκηση των φορολογικών εκπτώσεων, για υπολογισμό του παρακρατηθέντος φόρου και εισφορών από τον Εργοδότη.

Στο εν λόγω Έντυπο, δηλώνεται το τελικό ποσό της έκπτωσης ανά κατηγορία, χωρίς να γίνεται αναφορά εισοδηματικών κριτηρίων ή αριθμό τέκνων, π.χ. για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα δηλώνεται συνολική έκπτωση τέκνου €2.250 (€1.000 για το πρώτο και €1.250 για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο).

