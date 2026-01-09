Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ: Ζητά προσωρινή αναστολή δημόσιων συμβάσεων που συνδέονται με Cyfield

Το αίτημα του κινήματος έρχεται μετά το επίμαχο βίντεο στο Χ, το οποίο κάνει αναφορά και στον CEO της εταιρείας.

Υπέρ προσωρινής αναστολής όλων των δημοσίων έργων και συμβάσεων που συνδέονται με την εταιρεία Cyfield, έως ότου ολοκληρωθεί πλήρης έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, δηλώνει σε ανακοίνωση το πολιτικό κόμμα ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ, σε σχέση με τις πρόσφατες αποκαλύψεις που αφορούν σχέσεις μεταξύ κυβερνητικών αξιωματούχων και ιδιωτικών οικονομικών συμφερόντων.

Ζητά επίσης την κατάργηση του Ταμείου Κοινωνικής Στήριξης υπό την Προεδρία της Δημοκρατίας, «καθώς τέτοιες δομές, δεν προβλέπονται ρητά από συνταγματικό ή νομοθετικό πλαίσιο δημόσιας οικονομικής διαχείρισης, δημιουργούν παράλληλο μηχανισμό εισροής ιδιωτικών κεφαλαίων προς την ανώτατη εκτελεστική εξουσία, και παραβιάζουν την αρχή της δημοσιονομικής διαφάνειας και ίσης πρόσβασης».

Το ΣΗΚΟΥ ΠΑΝΩ δηλώνει ότι «στηρίζει ανεπιφύλακτα» την Ελεγκτική Υπηρεσία, τη Δικαιοσύνη, και κάθε αρμόδια ελεγκτική αρχή «ώστε να εξετάσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης χωρίς πολιτικές πιέσεις ή συγκάλυψη», σημειώνοντας ότι, η Δημοκρατία «δεν κινδυνεύει από τον έλεγχο», αλλά από την ατιμωρησία και τη σύγχυση ρόλων μεταξύ εξουσίας και χρήματος.

Πηγή: ΚΥΠΕ

