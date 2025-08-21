CASE 2025: Διεθνές Συνέδριο από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick

Η Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick ανακοινώνει τη διοργάνωση του Διεθνούς Συνεδρίου CASE 25 (Conference on Advancements in Sustainable Engineering), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Σεπτεμβρίου 2025 στο Πανεπιστήμιο Frederick στη Λεμεσό. Το CASE φιλοδοξεί να καθιερωθεί ως μια επιστημονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή γνώσης, την παρουσίαση πρωτότυπων ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη διασύνδεση με διεθνώς καταξιωμένους/ες επιστήμονες και την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων στον τομέα της βιώσιμης μηχανικής. Η ανταπόκριση της διεθνούς ερευνητικής κοινότητας υπήρξε ιδιαίτερα υψηλή, με την υποβολή συνολικά 93 εργασιών από 16 χώρες (Κύπρο, Ελλάδα, Ισραήλ, Βουλγαρία, Γαλλία, Κροατία, Βέλγιο, Ρουμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ολλανδία, Λιθουανία, Πολωνία, Μαλαισία, Πακιστάν, Β. Μακεδονία), οι οποίες προέρχονται από 47 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά Κέντρα και άλλους Ερευνητικούς Φορείς. Ιδιαίτερη βαρύτητα προσδίδει η ενεργός συμμετοχή 51 νέων ερευνητών/τριών και διδακτορικών φοιτητών/τριών της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Frederick.

Το Συνέδριο διοργανώνεται από την Πολυτεχνική Σχολή του Πανεπιστημίου Frederick, στο πλαίσιο των επιστημονικών και ερευνητικών της δραστηριοτήτων, με τη συμμετοχή και των τεσσάρων Τμημάτων της: Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, και Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. Η προεδρία του Συνεδρίου θα είναι κυλιώμενη μεταξύ των Τμημάτων της Πολυτεχνικής Σχολής, ενώ για την τρέχουσα διοργάνωση Πρόεδρος έχει ορισθεί ο Δρ Πάρις Φωκαΐδης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Επικεφαλής Ερευνητής της Ερευνητικής Ομάδας Αειφόρου Ενέργειας (SERG) του Πανεπιστημίου.

Το πρόγραμμα του Συνεδρίου καλύπτει ένα εκτεταμένο φάσμα θεματικών ενοτήτων. Ενδεικτικά, θα παρουσιαστούν ερευνητικές εργασίες γύρω από τις καινοτόμες τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και υδρογόνου, τα συστήματα ισχύος, ελέγχου και επικοινωνιών, την καινοτομία σε υλικά, κατασκευές και βιομηχανική μηχανική, καθώς και την ψηφιακή αξιολόγηση ολοκληρωμένων και έξυπνων κτηρίων. Παράλληλα, θα εξεταστούν ζητήματα που άπτονται του σχεδιασμού πράσινων χώρων και παθητικής κλιματικής αρχιτεκτονικής, της προστασίας και ανάδειξης της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, της αξιοποίησης έξυπνων συστημάτων και τεχνητής νοημοσύνης για την αποδοτικότητα των πόλεων, αλλά και της εφαρμογής του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT) στη γεωργία ακριβείας και στην περιβαλλοντική παρακολούθηση. Έχουν επίσης υποβληθεί εργασίες στην περιοχή της βιώσιμης κατασκευής και των καινοτόμων υλικών, της κυκλικής καινοτομίας στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, καθώς και της περιβαλλοντικής ανθεκτικότητας και τη διαχείριση κλιματικού κινδύνου.

Προσκεκλημένοι κεντρικοί ομιλητές του Συνεδρίου είναι οι: Agatino Rizzo (Luleå University of Technology, Σουηδία), Άγις Παπαδόπουλος (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), Dan Doru Micu (Technical University of Cluj-Napoca, Ρουμανία), Σπυρίδων Παντελάκης (Πανεπιστήμιο Πατρών) και Κωνσταντίνος Κομνιτσάς (Πολυτεχνείο Κρήτης). Επιπλέον, τοποθετήσεις θα απευθύνουν ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα Περιβάλλοντος, Ωκεανών και Αλιείας, Κώστας Καδής, και ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Ελλάδος, Δημήτρης Παπαστεργίου.

Το εναρκτήριο συνέδριο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Καθηγητή Μάριου Φυρίλλα, τιμώντας τη σημαντική του συνεισφορά στην επιστήμη και στην ακαδημαϊκή κοινότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://case.frederick.ac.cy