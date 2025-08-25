Σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση οφείλεται ο θάνατος του 19χρονου στη Λάρνακα

Σε βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση οφείλεται ο θάνατος του Χρήστου Χριστάκη, 19 ετών από την Αραδίππου, ο οποίος υπέκυψε στα τραύματα του το απόγευμα του Σαββάτου 23 Αυγούστου, ενώ νοσηλευόταν στο Νοσοκομείο American Medical Center στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με την Αστυνομία «σήμερα διενεργήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του Χρήστου Χριστάκη, από την Δρ. Αγγελική Παπέττα, Προϊσταμένη της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και τον Ιατροδικαστή Δρ. Ορθόδοξο Ορθοδόξου. Η νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνατος του 19χρονου προήλθε από βαριά κρανιοεγκεφαλική κάκωση».

Υπενθυμίζεται ότι ο 19χρονος τραυματίστηκε κρίσιμα, γύρω στις 11.30 το βράδυ της Δευτέρας, 18 Αυγούστου, ενώ βρισκόταν σε ανοιχτό χώρο στάθμευσης στη περιοχή Μακένζι, στη Λάρνακα. Το ΤΑΕ Λάρνακας συνεχίζει τις εξετάσεις.

ΚΥΠΕ