Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί το έργο των διαπλατύνσεων του δρόμου Πάφου – Π. Χρυσοχούς

Στον αέρα κινδυνεύει να τιναχτεί το έργο των διαπλατύνσεων του οδικού δικτύου που συνδέει την Πάφο με την Πόλη Χρυσοχούς, σύμφωνα με πληροφορίες του «Π» .

Μετά τον τερματισμό της σύμβασης με την Ελληνική εταιρεία που είχε αναλάβει την εκτέλεση του έργου της Α’ Φάσης και με το σκεπτικό ότι ο εργολάβος δεν μπορούσε να ανταποκριθεί στα καθήκοντα του, η κυβέρνηση αποφάσισε να ξεκινήσει το έργο των διαπλατύνσεων « Βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς» ( Φάση Β) για μια απόσταση 3 με 3,5 χιλιομέτρων μετά το ύψος της Τσάδας περί το ύψος της Γιόλου .

Το συμβόλαιο που αφορά το έργο « Βελτίωσης του υφιστάμενου δρόμου Πάφου – Πόλης Χρυσοχούς ( Φάση Β) είχε υπογραφεί στις 28 Νοεμβρίου του 2024 μεταξύ του Υπουργείου Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων ,και συγκεκριμένα μεταξύ του Διευθυντή του Τμήματος Δημοσίων Έργων κ. Ελευθέριο Ελευθερίου και από μέρους της Λιβανέζικης εταιρείας Araco Construction CY Limited ο κ. Mohammed Rokaya.

Όπως φαίνεται η Λιβανέζικη εταιρεία που έχει αναλάβει τις εργασίες των διαπλατύνσεων μετά την προσφορά που κέρδισε για το ποσό των 3,5 εκατομ. ευρώ φέρεται να μην συννενοείται με τους αρμόδιους μηχανικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων.

Οι εργασίες έχουν ξεκινήσει ωστόσο το χρονοδιάγραμμα που είχε τεθεί για την ολοκλήρωση του έργου είναι ο Ιανουάριος του 2026.

Η Λιβανέζικη εταιρεία φέρεται να έχει τεράστιες διαφορές με τους μηχανικούς του Τμήματος Δημοσίων Έργων και οι πληροφορίες φέρουν πως ακόμη και στο ενδεχόμενο συνέχισης του έργου θα υπάρξει καθυστέρηση πέντε με έξι μηνών.

Αύριο Τρίτη η Λιβανέζικη εταιρεία αναμένεται να συναντηθεί εκ νέου με τους μηχανικούς του τμήματος Δημοσίων Έργων σε μια προσπάθεια εξεύρεσης λύσης.

Συγκεκριμένα το έργο αφορά βελτιωτικές εργασίες στον υφιστάμενο δρόμο Πάφου-Πόλης Χρυσοχούς (Β7). Αφορά στην κατασκευή δύο πρόσθετων ανηφορικών λωρίδων κυκλοφορίας, μίας στο τμήμα της οδού από τη Μεσόγη προς την Τσάδα (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Τσάδα), μήκους 1,8 χλμ. περίπου, και μίας στο τμήμα της οδού από Γιόλου προς Στρουμπί (στη λωρίδα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς Πάφο), μήκους 1,5 χλμ. περίπου.

Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε περίπου Ιανουάριο 2025 με διάρκεια εκτέλεσης 52 εβδομάδες και κόστος €3.479.748,00 συν Φ.Π.Α.

Σημειώνεται πως η Α Φάση του δρόμου Πόλης – Πάφου είχε τερματιστεί από πλευράς του Κράτους με το Υπουργείο Συγκοινωνιών Μεταφορών και Έργων να είχε αναφέρει πως δεν υπήρχε άλλη επιλογή, αφού αυτό καθορίζουν οι νομικές διαδικασίες.