Η Κύπρος αναλαμβάνει τη διοργάνωση του GREF Annual Conference 2027!

Η Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνο Κύπρου (ΑΠΕΚ) ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι η Κύπρος επελέγη επίσημα από το Διοικητικό Συμβούλιο του Gambling Regulators European Forum (GREF) για να φιλοξενήσει το Ετήσιο Συνέδριο του GREF το 2027.

Η απόφαση αυτή αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση του έργου και της τεχνογνωσίας της ΑΠΕΚ, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο της ως σημείο αναφοράς στον ευρωπαϊκό ρυθμιστικό χάρτη στον τομέα των παιγνίων.

Το GREF Annual Conference είναι το κορυφαίο συνέδριο για τις ρυθμιστικές αρχές παιγνίων στην Ευρώπη και συγκεντρώνει κάθε χρόνο δεκάδες εκπροσώπους κρατικών φορέων, εμπειρογνώμονες και διαμορφωτές πολιτικής.

Η ανάληψη της διοργάνωσης για το 2027 ενισχύει τη διεθνή θέση της Κύπρου ως χώρας με σύγχρονο και υπεύθυνο ρυθμιστικό πλαίσιο, ανοίγοντας νέους δρόμους για διακρατική συνεργασία, ανταλλαγή καλών πρακτικών και ενίσχυση του διαλόγου γύρω από την καινοτομία, την ακεραιότητα και την προστασία των παικτών.

Η ΑΠΕΚ, σε συνεργασία με άλλους εμπλεκομένους φορείς, ξεκινά με ενθουσιασμό την προετοιμασία για τη φιλοξενία ενός συνεδρίου υψηλού κύρους, που θα αναδείξει τόσο τη ρυθμιστική εμπειρία της Κύπρου, όσο και τη δυναμική της συμβολή στον ευρωπαϊκό θεσμικό διάλογο για τα παίγνια.