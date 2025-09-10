Κορυφαίες βραβεύσεις για την ΚΕΟ

Ακόμα μια επιτυχία της εταιρείας ΚΕΟ και του Οινοποιείου Μαλλιάς, αυτή τη φορά στο υψηλότερο επίπεδο ανταγωνισμού. Στο Berliner Wine Trophy 2025, τον μεγαλύτερο διαγωνισμό οίνου παγκοσμίως που τελεί υπό την αιγίδα του ΟΙV (Διεθνή Οργανισμού Οίνου και Αμπέλου) το Οινοποιείο Μαλλιάς τιμήθηκε με:

Χρυσό Μετάλλιο για το Γιαννούδι Μαλλιάς 2021

Χρυσό Μετάλλιο για την Κουμανδαρία St. John 2017

Αργυρό Μετάλλιο για το Heritage (Μαραθεύτικο) 2020

Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν μεγάλη αναγνώριση για το οινοποιητικό έργο που επιτελείται στην Μαλλιά. Η βράβευση της ποιότητας των κρασιών της ΚΕΟ είναι το επιστέγασμα της διαχρονικής αφοσίωσης της μεγαλύτερης επιστημονικής ομάδας στον τομέα της παραγωγής κρασιού στην Κύπρο.

Τα μετάλλια που απονεμήθηκαν στο Οινοποιείο Μαλλιάς στον διαγωνισμό, αποδεικνύουν ότι οι γηγενείς κυπριακές ποικιλίες προσδίδουν μοναδική ταυτότητα και χαρακτήρα στα κρασιά μας τα οποία μπορούν να ξεχωρίσουν ανάμεσα σε χιλιάδες συμμετοχές από όλο τον κόσμο.