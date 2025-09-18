Η ORB δημιουργεί το δικό της επόμενο κεφάλαιο

Η ORB Communications, ένα σύγχρονο γραφείο επικοινωνίας με στέρεες βάσεις, ολοκληρωμένες υπηρεσίες και στρατηγικό βλέμμα στο μέλλον της δημιουργίας, προχωρά δυναμικά στο επόμενο βήμα της αναπτυξιακής της πορείας.

Η εξαγορά της Tree Creative Room, ενός δημιουργικού γραφείου με έδρα τη Λεμεσό, ενισχύει ουσιαστικά την παρουσία της ORB στην πόλη, ενώ παράλληλα προσθέτει ανθρώπινο κεφάλαιο και δημιουργική τεχνογνωσία στο σχήμα. Η ομάδα της Tree, με εξαιρετικά ταλέντα και δημιουργική ενέργεια, ενσωματώνεται πλέον πλήρως στη λειτουργία της ORB, ενισχυόμενη από τα εργαλεία, τη δομή και την υποστήριξη μιας ευρύτερης οντότητας.

Την ίδια στιγμή, η ORB ανακοινώνει και τη δημιουργία της SunsetPlay Productions, μιας ανεξάρτητης δημιουργικής οντότητας με εξειδίκευση στο video content. Η SunsetPlay έχει δημιουργηθεί ως πλατφόρμα που συγκεντρώνει επιλεγμένους και ταλαντούχους επαγγελματίες του χώρου motion graphic artists, 3D artists, Sound designers και Unique Content Generators, προσφέροντάς τους δημιουργική στέγη και επαγγελματική υποστήριξη, ώστε να παράγουν πρωτοποριακό περιεχόμενο με υψηλή αισθητική, στρατηγική σκέψη, ταχύτητα και παραγωγική ευελιξία. Μπορείτε να γνωρίσετε καλύτερα τη SunsetPlay, μέσα από τη νέα της ιστοσελίδα: www.sunsetplay.cy

«Δεν κάνουμε κινήσεις για να δείχνουμε μεγάλοι – τις κάνουμε για να είμαστε καλύτεροι. Επενδύουμε σε ανθρώπους, ομάδες και νέες υπηρεσίες, γιατί πιστεύουμε στη δύναμη της εξέλιξης. Η Tree και η SunsetPlay δεν είναι απλώς δύο νέα κεφάλαια – είναι η φυσική συνέχεια ενός οράματος που χτίζεται εδώ και χρόνια», δήλωσε η Νικολέττα Χαραλάμπους, Managing Director της ORB Communications.

Με τις κινήσεις αυτές, η ORB επιβεβαιώνει τη στρατηγική της δέσμευση στην ανάπτυξη, την ποιότητα και την ενίσχυση της δημιουργικότητας. Ένα νέο κεφάλαιο ξεκινά – με σταθερές βάσεις και φρέσκο δημιουργικό αέρα.