Πρώτο ετήσιο Τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Τροχοκαθίσματος ECOMMBX WHEELCHAIR CUP

Ο Αθλητικός Σύλλογος Στροβόλου «Ο Κεραυνός» και η ECOMMBX με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια ανακοινώνουν τη θεσμοθέτηση ετήσιου τουρνουά Καλαθοσφαίρισης Τροχοκαθίσματος, υπό την επωνυμία ECOMMBX WHEELCHAIR CUP.

Το πρώτο ετήσιο τουρνουά θα διεξαχθεί το διήμερο 03 και 04 Οκτωβρίου 2025, με συνδιοργανωτή τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού και με την υποστήριξη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης.

Οι αγώνες θα διεξαχθούν στην αίθουσα «Κώστας Παπαέλληνας», έδρα του Κεραυνού στο Στρόβολο, η οποία πληροί όλες τις απαραίτητες προδιαγραφές φιλοξενίας αγώνων καλαθοσφαίρισης τροχοκαθίσματος και ατόμων με αναπηρίες.

Στο 1ο ετήσιο ECOMMBX WHEELCHAIR CUP θα συμμετέχουν οι ομάδες του Παναθηναϊκού και του Ηρόδικου από την Ελλάδα, ο Ήφαιστος Λεμεσού και ο Κεραυνός Στροβόλου.

Απευθύνουμε δημόσιο κάλεσμα, προς όλο το φίλαθλο κοινό της Κύπρου, να στηρίξει με την παρουσία του το θεσμό και να χειροκροτήσει με θέρμη τις προσπάθειες όλων των αθλητών που θα συμμετέχουν.

Το πρόγραμμα των αγώνων έχει ορισθεί ως ακολούθως:

Παρασκευή 03/10/25

18:00 – Παναθηναϊκός Vs Ήφαιστος Λεμεσού

20:00 – Κεραυνός Στροβόλου Vs Ηρόδικος

Σάββατο 04/10/25

14:00 – Ήφαιστος Λεμεσού Vs Ηρόδικος

17:00 – Κεραυνός Vs Παναθηναϊκός

Είσοδος Ελεύθερη (Δωρεάν)

Ο Κεραυνός Στροβόλου επιθυμεί να ευχαριστήσει θερμά τους χορηγούς και υποστηρικτές του τουρνουά και ιδιαίτερα την ECOMMBX, το πρώτο ίδρυμα ηλεκτρονικού χρήματος στην Κύπρο, που από το 2017 προσφέρει χρηματοοικονομικές υπηρεσίες σε ιδιώτες και επιχειρήσεις στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Ο κ. Κωνσταντίνος Παπαέλληνας, εκ των εμπνευστών της θεσμοθέτησης του τουρνουά και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κεραυνού Στροβόλου, ανέφερε σε τοποθέτηση του ότι ο Κεραυνός πρωτοπορεί ξανά, στην προσπάθεια του να συμβάλει προς την ενίσχυση, διάδοση και προβολή του αθλήματος της καλαθοσφαίρισης σε τροχοκάθισμα.

«Η κοινωνική και αθλητική ανάγκη συμπερίληψης και ενσωμάτωσης των ατόμων με αναπηρία, αποτελούν προτεραιότητα για τον Κεραυνό Στροβόλου, Σύλλογο που υπηρετεί με συνέπεια και αφοσίωση τα ιδεώδη του αθλητισμού και του ευ αγωνίζεσθαι για σχεδόν 100 συναπτά έτη», ανέφερε ο κ. Παπαέλληνας.

Η συνεργασία μας με την ECOMMBX, συνέχισε, εδράζεται στη συναντίληψη μας ότι η τόλμη του να πρωτοπορείς και η αφοσίωση σε πανανθρώπινες αξίες, αποτελούν χαρακτηριστικά που πρέπει να καθοδηγούν τις δράσεις μας σε όλα τα επίπεδα.