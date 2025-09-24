Κλοπές και παρανομίες στο δίκτυο ύδρευσης στον ΕΟΑΑ Αμμοχώστου

Ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Αμμοχώστου (ΕΟΑΑ) έχει ξεκινήσει εκστρατεία για τον εντοπισμό κλοπών και παράνομων παρεμβάσεων στο δίκτυο ύδρευσης, κάνοντας λόγο για «μηδενική ανοχή».

Σε ανακοίνωση ο ΕΟΑ Αμμοχώστου αναφέρει πως «ήδη έχουν εντοπιστεί συγκεκριμένες περιπτώσεις και θα εφαρμοστούν όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα για την προστασία των υδάτινων πόρων και την ισονομία προς όλους τους καταναλωτές».

Ο Πρόεδρος του ΕΟΑΑ, Γιάννης Καρούσος, δήλωσε ότι «με τους εργάτες και το προσωπικό μας περπατούμε ολόκληρο το δίκτυο για να ελέγχουμε τυχόν παρεμβάσεις».

«Θα εντοπίσουμε κάθε παράνομη παρέμβαση και θα αντιδράσουμε αποφασιστικά. Δεν θα επιτρέψουμε κάποιοι να επωφελούνται εις βάρος των νομοταγών πολιτών. Καλώ επίσης τους πολίτες, εάν διαπιστώνουν ύποπτες ενέργειες, να ενημερώνουν άμεσα τον ΕΟΑ Αμμοχώστου. Δεν θα ανεχθούμε να πληρώνουν οι σωστοί τις παρανομίες κάποιων» πρόσθεσε.

Ο ΕΟΑΑ «θα συνεχίσει με μηδενική ανοχή τις προσπάθειες για την πάταξη τέτοιων φαινομένων, διασφαλίζοντας το νερό ως πολύτιμο δημόσιο αγαθό και προστατεύοντας τους πολίτες της επαρχίας Αμμοχώστου» καταλήγει η ανακοίνωση.

ΚΥΠΕ