Λιβάδια: Τον Οκτώβριο ξεκινά η ανάπλαση της Μακαρίου

Την έναρξη ενός ακόμα σημαντικού έργου ανακοίνωσε ο Δήμος Λάρνακας, με την υπογραφή της σύμβασης για την ανάπλαση μέρους της λεωφόρου Μακαρίου, στα Λιβάδια. Η υπογραφή έγινε κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο Μνήμης Καλαμουργικής. Η σύμβαση υπεγράφη μεταξύ του Δήμου Λάρνακας και της αναδόχου εταιρείας S. Hadjichristofi Construction Ltd, μετά από δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό. Το έργο ανατέθηκε με το ποσό των 3.025.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, παρουσιάστηκαν από το αρχιτεκτονικό γραφείο George Karas & Associates Architects Civil Engineers L.L.C., τα βασικά χαρακτηριστικά και το όραμα της παρέμβασης. Όπως αναφέρθηκε, το έργο στοχεύει στη λειτουργική, αισθητική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της περιοχής και θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, αφαίρεση και απομάκρυνση της υφιστάμενης ασφάλτου και των πεζοδρομίων, νέες επιστρώσεις δρόμων και πεζοδρομίων, τη δημιουργία νέου χώρου στάθμευσης, δεντροφυτεύσεις και τοπιοτεχνήσεις, κατασκευή στεγάστρων, ανθώνων και σιντριβανιού, εγκατάσταση νέου αστικού εξοπλισμού καθώς και νέες υποδομές για τις υπηρεσίες κοινής ωφελείας.

Το έργο εκτιμάται ότι θα συμβάλει στη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων, στην ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και της προσβασιμότητας για όλους, στην ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας και στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Οι πρώτες κατασκευαστικές εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν περί τα μέσα Οκτωβρίου 2025 και προβλέπεται να ολοκληρωθούν εντός 24 μηνών. Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Ανδρέας Βύρας είπε ότι η ανάπτυξη της Λάρνακας δεν περιορίζεται στο ιστορικό της κέντρο, αλλά επεκτείνεται στις γειτονιές και στα δημοτικά διαμερίσματα. «Η στρατηγική μας είναι σαφής. Μια Λάρνακα σύγχρονη, λειτουργική, βιώσιμη και ανθρώπινη για όλους τους δημότες της. Προχωρούμε με σχέδιο, με συνεργασία και με προσήλωση στον στόχο μας να καταστήσουμε τη Λάρνακα μια πόλη-πρότυπο, όπου η ποιότητα ζωής δεν θα είναι σύνθημα, αλλά πράξη», συμπλήρωσε και ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν για την ωρίμανση του συγκεκριμένου έργου. Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Λιβαδιών Μάριος Αρμένης ανέφερε ότι η ανάπλαση της λεωφόρου Μακαρίου είναι πολύ σημαντική για τα Λιβάδια κι εξήγησε ότι πρόκειται για το δεύτερο μεγάλο έργο στην περιοχή μετά την α΄ φάση εξωραϊσμού των αντιπλημμυρικών καναλιών που ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2024 και θα ολοκληρωθεί φέτος τον Δεκέμβριο. Σημείωσε, ακόμα, ότι η ανάπλαση της λεωφ. Μακαρίου θ’ αλλάξει τόσο την όψη, όσο και τη λειτουργικότητα της περιοχής.